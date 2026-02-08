जापान में Iron Lady की ऐतिहासिक जीत, पार किया बहुमत का आंकड़ा, PM मोदी ने दी बधाई

जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के गठबंधन ने रविवार को हुए विंटर स्नैप पोल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की. कंजरवेटिव नेता सानाए ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं. उन्होंने पहले कहा है कि वह ब्रिटेन की “आयरन लेडी” मार्गरेट थैचर से प्रेरित हैं. सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों ने संसद के 465 सीटों वाले निचले सदन में 233 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया. मतदान खत्म होने के दो घंटे से भी कम समय में LDP ने अकेले ही बहुमत के आंकड़े को पार किया. यह पार्टी के अब तक के सबसे बेहतर चुनावी नतीजों में से एक माना जा रहा है. सानाए ताकाइची की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी.

प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई

इस बड़ी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर पोस्ट कर सानाए ताकाइची को बधाई दी. उन्होंने लिखा, “प्रतिनिधि सभा के चुनाव में ऐतिहासिक जीत के लिए सानाए ताकाइची को बधाई. हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है.” प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, “मुझे विश्वास है कि आपके सक्षम नेतृत्व में भारत-जापान की दोस्ती नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी.”

अमेरिकी राजदूत ने दी जीत की बधाई

जापान में अमेरिका के राजदूत जॉर्ज एडवर्ड ग्लास ने सानाए ताकाइची को उनकी “प्रभावशाली जीत” पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि वह उनकी सरकार के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए काम करने को उत्सुक हैं.

36 साल में पहला मिड-विंटर चुनाव

सानाए ताकाइची ने पिछले साल अक्टूबर में अपनी पार्टी के नेतृत्व का चुनाव जीतने के तुरंत बाद 36 साल में पहली बार देश में मध्य सर्दियों का चुनाव कराने की घोषणा की थी. इस चुनाव का उद्देश्य जनता से नया जनादेश हासिल करना था.

फैसले को माना गया था बड़ा दांव

उनका यह फैसला बड़ा राजनीतिक दांव माना जा रहा था, क्योंकि उनकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) संसद के दोनों सदनों में बहुमत खो चुकी थी. साथ ही कोमेतो पार्टी के साथ उसका पुराना गठबंधन भी टूट गया था. अब ताजा नतीजों में सत्तारूढ़ दल के बहुमत पार करने की खबर सामने आई है.

