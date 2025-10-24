'रेगिस्तान में ऊंट चराते रहो...', सऊदी अरब पर नेतन्याहू के मंत्री की टिप्पणी से बवाल! मांगनी पड़ी माफी

इजरायल के धुर-दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच के सऊदी अरब पर दिए एक बयान से हंगामा मच गया है. गुरुवार को उन्होंने सऊदी अरब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसकी मध्य-पूर्व समेत उनके अपने ही देश में कड़ी आलोचना हो रही है. विवाद बढ़ता देख इजरायली वित्त मंत्री को माफी मांगनी पड़ी है लेकिन उन्होंने माफी मांगने में भी अकड़ दिखाई है.

स्मोट्रिच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक वीडियो बयान में कहा कि उन्हें अपने कहे पर अफसोस है. उन्होंने कहा, 'सऊदी अरब के बारे में दिया गया मेरा बयान दुर्भाग्यपूर्ण था, और अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो, मुझे खेद है.'

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों को एक-दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखना चाहिए. स्मोट्रिच ने कहा, 'जैसे मैं सऊदी नागरिकों को आहत नहीं करना चाहता, वैसे ही मैं उनसे भी उम्मीद करता हूं कि वे हमें अपमानित न करें. जो कोई इस बात को नकारता है कि यहूदिया और सामरिया (वेस्ट बैंक) में हमारे ऐतिहासिक संबंध हैं, वह हमें अपमानित करता है.'

स्मोट्रिच वेस्ट बैंक की एक यहूदी बस्ती में रहते हैं और 1967 से इजरायल के नियंत्रण में रहे फिलिस्तीनी इलाकों के विलय के प्रबल समर्थक हैं.

सऊदी अरब को लेकर क्या कहा था स्मोट्रिच ने?

स्मोट्रिच ने गुरुवार सुबह सऊदी अरब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि अगर सऊदी अरब हमारे साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए फिलिस्तीनी राष्ट्र की शर्त रखता है तो इजरायल को ये शर्त मंजूर नहीं, इजरायल सऊदी के साथ कोई संबंध नहीं चाहता.

उन्होंने एक सम्मेलन में कहा था, 'अगर सऊदी अरब हमसे कहता है सामान्यीकरण के बदले फिलिस्तीनी राष्ट्र चाहिए तो दोस्तों... हमें ये शर्त मंजूर नहीं. आपका साथ हमें नहीं चाहिए, धन्यवाद.'

स्मोट्रिच ने सऊदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आगे कहा था, 'सऊदी अरब के लोग रेगिस्तान में ऊंट चराते रहें और हम अपनी अर्थव्यवस्था, समाज और देश के विकास में लगे रहेंगे... हम वो महान काम करते रहेंगे जो हमें आता है.'

स्मोट्रिच की इन टिप्पणियों पर सऊदी अरब की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. सऊदी अरब ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि वो इजरायल के साथ तभी अपने संबंधों को सामान्य बनाएगा जब इजरायल एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता दे और उसकी स्थापना के लिए ठोस राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करे.

स्मोट्रिच पर भड़का इजरायल का विपक्ष

स्मोट्रिच के बयान की इजरायल के विपक्षी नेताओं ने कड़ी निंदा की. विपक्षी येश आतिद पार्टी के नेता यायर लैपिड ने एक्स पर लिखा, 'मैं सऊदी अरब और मध्य पूर्व के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि स्मोट्रिच इजरायल के रिप्रेजेंट नहीं करते.' लैपिड ने कहा कि इजरायली मंत्री को माफी मांगनी चाहिए.

वहीं ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के प्रमुख बेनी गैंट्ज ने कहा कि स्मोट्रिच का बयान उनकी अज्ञानता और एक वरिष्ठ मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी की कमी को दिखाता है.

स्मोट्रिच अपने अतिवादी विचारों के लिए जाने जाते हैं और लंबे समय से वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों के विस्तार और कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों के विलय की वकालत करते रहे हैं.

सऊदी इजरायल के बीच ठप्प पड़ी है बातचीत

यह विवाद ऐसे समय में आया है जब हमास के अक्टूबर 2023 के हमले और गाजा युद्ध के बाद इजरायल और सऊदी अरब के बीच सामान्यीकरण की बातचीत ठप पड़ी हुई है.

सऊदी अरब ने साफ किया है कि जब तक इजरायल एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र बनाने की बात पर सहमत नहीं होता, इजरायल के साथ सामान्यीकरण समझौता नहीं होगा.

वहीं, अरब के कुछ देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात (UAE), बहरीन और मोरक्को ने 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता में हुए अब्राहम समझौते (Abraham Accords) के तहत इजरायल के साथ संबंध सामान्य किए थे, लेकिन सऊदी अरब अब तक इस प्रक्रिया से दूर रहा है.

