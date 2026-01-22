'कोई मुझे चूजा नहीं बुला सकता...', इजरायली शो में ऐसे बरसे 'ट्रंप', 'खामेनेई' बोले- वापस बंकर में जा रहा

इजरायल के लोकप्रिय कॉमेडी शो Eretz Nehederet पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का एक स्किट दिखाया गया है. स्किट में शो के किरदार ट्रंप और खामेनेई के बीच बातचीत को दिखाया गया है जिसमें ट्रंप खामेनेई पर झल्लाते नजर आ रहे हैं. वो कह रहे हैं कि कोई भी मुझे चिकन (चूजा) नहीं कह सकता.

इजराइल का लोकप्रिय कॉमेडी शो बुधवार रात चैनल 12 पर फिर लौट आया है. शो में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (जिनका किरदार उमर एत्जियॉन निभा रहे हैं) और ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई (जिनका किरदार यानिव बितोन ने निभाया) को दिखाया गया. मुकाबला इस बात पर हो रहा है कि 'मिडिल ईस्ट का नेक्स्ट स्टार' कौन बनेगा.

कॉमेडी शो के होस्ट एयाल किट्जिस ने ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जारी तनाव का जिक्र किया और फिर ट्रंप को कॉल किया. ट्रंप फारस की खाड़ी में अलर्ट पर मौजूद एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर आराम कर रहे थे और बाथरोब में ऐसे बैठे थे जैसे किसी यॉट पर छुट्टियां मना रहे हों.

फोन पर ट्रंप और खामेनेई के बीच क्या बात हुई?

ट्रंप ने फोन पर खामेनेई से बात की. खामेनेई ने उन्हें भरोसा दिलाया कि ईरान में प्रदर्शन के बाद उन्होंने देशभर में इंटरनेट बहाल कर दिया है और सब कुछ ठीक है. इस पर ट्रंप ने 'दुनिया में शांति कायम करने' की अपनी क्षमता की तारीफ करते हुए गर्व से कहा, 'डोनाल्ड ने फिर कर दिखाया!'

लेकिन तभी खामेनेई ने फोन रखने से पहले कह दिया, 'बाय, चूजे!' यह सुनकर ट्रंप नाराज हो गए और ईरानी नेता को चेतावनी देते हुए बोले, 'मुझे कोई चूजा नहीं बुला सकता.'

इसके बाद ट्रंप बौखलाए हुए दिखे और उन्होंने खामेनेई को धमकी कि वो उन्हें धरती से मिटा देंगे. ट्रंप की धमकियों से खामेनेई घबरा गए और पीछे हटते हुए बोले कि वो अपने बंकर में वापस जा रहे हैं.

इसके बाद शो में ‘असली ट्रंप’ भी दूसरी बार नजर आए. खबरों के क्लिप्स वाले एक सेगमेंट में ट्रंप ने कई विश्व नेताओं को 'टफ कुकीज' कहा, जिनमें सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शारा और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल थे. ट्रंप ने यहां तक कि एक कुत्ते को भी 'टफ कुकी' कह दिया.

'बोर्ड ऑफ पीस' पर भी किया व्यंग्य

शो में ट्रंप के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ पर भी व्यंग्य किया गया. बोर्ड ऑफ पीस गाजा के पुनर्निमाण और वहां शासन की देखरेख के लिए बनाया गया है. शो में दिखाया जा रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन टोपी पहनकर बोर्ड में शामिल होते हैं और गाजा युद्ध खत्म करने के ट्रंप के कदम की तारीफ करते हैं.

वहीं बोर्ड के एक अन्य देश, कतर के एक अधिकारी, एक हमास लड़ाके को नकदी से भरा सूटकेस थमाते हैं और इजराइली प्रधानमंत्री का 'धन्यवाद' करते हैं. इसके बाद हमास लड़ाका अपना हथियार कतर के अधिकारी को देता है, और कतर का अधिकारी वही हथियार उसे वापस लौटा देता है.

इजरायल में यह कॉमेडी शो काफी लोकप्रिय है जिसमें इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भी तंज किए जाते हैं.

