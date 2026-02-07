scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

PHOTOS: गाजा में 3-मंजिला इमारत पर इजरायल का घातक एयरस्ट्राइक, कैमरे में कैद हुई खौफनाक तस्वीर

सीजफायर लागू होने के बावजूद इजरायली सेना ने पूर्वी गाजा सिटी के जैतून इलाके में रिहायशी क्षेत्र को निशाना बनाया. तीन मंजिला इमारत पर हुए हमले के बाद इलाके में आग और धुआं फैल गया. गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक युद्ध और बाद की कार्रवाइयों में हजारों लोग मारे और घायल हुए हैं, जिससे समझौते के पालन पर सवाल उठे हैं.

Advertisement
X
गाजा के जैतून में एक इमारत पर इजरायल ने बमबारी की. (Photo- AP)
गाजा के जैतून में एक इमारत पर इजरायल ने बमबारी की. (Photo- AP)

सीजफायर लागू होने के बावजूद इजरायली सेना ने शुक्रवार को पूर्वी गाजा सिटी के जैतून इलाके में एक रिहायशी क्षेत्र को निशाना बनाते हुए एयरस्ट्राइक की. रिपोर्ट के मुताबिक हमला असकुला जंक्शन के पास स्थित तीन मंजिला इमारत पर किया गया. हमले के बाद इलाके में आग की लपटें और घना धुआं उठता देखा गया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई.

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिका प्रशासन ने जनवरी में घोषणा की थी कि युद्धविराम समझौते का दूसरा चरण शुरू हो चुका है.

यह भी पढ़ें: गाजा पर इजरायली हमले में 24 फिलिस्तीनियों की मौत, हमास के साथ युद्धविराम पर संकट गहराया

सम्बंधित ख़बरें

Khorramshahr-4 missile
ईरान की नई मिसाइल की रेंज में यूरोप के शहर, पूरा इजरायल और US बेस
Iran ballistic missile upgrade
तनाव के बीच ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों पर किया बड़ा ऐलान... अमेरिका के लिए चुनौती
Hamas Commandar Killed by Hamas
इजरायल की बड़ी स्ट्राइक, हमास-गाजा ब्रिगेड के दो कमांडरों का किया काम तमाम
israel-gaza-deadliest-airstrikes
गाजा में युद्धविराम के बाद इजरायल का अब तक का सबसे बड़ा हमला, बच्चों समेत 30 से ज्यादा की मौत
massive armada towards iran
ईरान की ओर बढ़ रहे जंगी युद्धपोत, 'वेनेजुएला ऑपरेशन' से भी बड़ा प्लान... ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा?

इस चरण में गाजा से इजरायली सेना की अतिरिक्त वापसी और पुनर्निर्माण कार्यों की शुरुआत शामिल है. संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि गाजा के पुनर्निर्माण पर करीब 70 अरब डॉलर का खर्च आ सकता है.

अक्टूबर 2023 में शुरू हुई इजरायली सैन्य कार्रवाई एक साल से अधिक समय तक चली थी. इस अभियान में गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार करीब 72 हजार फिलिस्तीनी मारे गए और 1.71 लाख से अधिक घायल हुए. इसके अलावा गाजा के लगभग 90 प्रतिशत बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा या वह नष्ट हो गया.
 
युद्धविराम लागू होने के बाद भी हालात पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं. गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस अवधि में इजरायली कार्रवाइयों में 574 लोगों की मौत हुई और 1,518 अन्य घायल हुए हैं. इन आंकड़ों के सामने आने के बाद समझौते के पालन और क्षेत्र में स्थिरता को लेकर नए सवाल उठने लगे हैं.
 

यह भी पढ़ें: इजरायल की बड़ी स्ट्राइक, हमास-गाजा ब्रिगेड के दो कमांडरों का किया काम तमाम

 
फिलहाल क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर स्थिति पर टिकी है. आगे की घटनाओं और प्रतिक्रियाओं का इंतजार किया जा रहा है, जबकि युद्धविराम के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement