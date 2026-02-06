scorecardresearch
 
जुमे की नमाज, धमाका और दहशत... इस्लामाबाद की शिया मस्जिद के बाहर आत्मघाती धमाका, 31 की मौत 169 घायल

इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में शुक्रवार की नमाज के दौरान इमाम बारगाह में आत्मघाती धमाका हुआ, जिसमें 31 लोगों की मौत और 169 से ज्यादा लोग घायल हो गए. शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है. सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं. राष्ट्रपति जरदारी ने घटना की निंदा की.

इस्लामाबाद में हुए ब्लास्ट के बाद घायलों के परिजन इधर-उधर भागते नजर आए.(Photo-AFP)
इस्लामाबाद में हुए ब्लास्ट के बाद घायलों के परिजन इधर-उधर भागते नजर आए.(Photo-AFP)

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार की नमाज के दौरान एक शिया मस्जिद के बाहर हुए आत्मघाती बम धमाके ने पूरे शहर को दहला दिया. तरलाई इलाके स्थित इमाम बारगाह खदीजात-उल-कुबरा में हुए इस धमाके के बाद हर तरफ चीख-पुकार मच गई. पीटीआई के मुताबिक, इस विस्फोट में अब तक कम से कम 31 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 169 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं.

जिस वक्त यह धमाका हुआ उस समय मस्जिद में नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिससे हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. धमाके के तुरंत बाद इस्लामाबाद में इमरजेंसी घोषित कर दी गई. पुलिस, रेस्क्यू और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंचीं और पूरे इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी गई है. 

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विस्फोट पूरी तरह आत्मघाती था या किसी अन्य तरीके से अंजाम दिया गया. फोरेंसिक जांच के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी.

इस्लामाबाद में एक मस्जिद के बाहर धमाके के बाद एकत्र हुए लोग (Photo-AFP)

क्या है इमाम बारगाह

इमाम बारगाह (जिसे इमामबाड़ा, हुसैनीया या आशूरखाना भी कहा जाता है) शिया मुसलमानों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक समर्पित सभा स्थल होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत की याद में आयोजन करना है, विशेषकर पवित्र माह मुहर्रम के दौरान. इमाम बारगाह मस्जिद से अलग होता है. यह रोजाना की सामूहिक नमाज के बजाय मातम, मजलिस (धार्मिक प्रवचन) और अन्य धार्मिक सभाओं के केंद्र के रूप में काम करता है.

यह भी पढ़ें: जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद... फिर हुआ जोरदार धमाका, पाकिस्तान में ब्लास्ट का खौफनाक VIDEO

रदारी का बयान

घायलों को शहर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनके इलाज की निगरानी के लिए प्रशासन ने विशेष अधिकारियों की तैनाती की है. पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए इसे “मानवता के खिलाफ अपराध” करार दिया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.

ब्लास्ट के बाद का की डिक्की में मदद के इंतजार में घायल शख्स (Photo-AFP)

उन्होंने युवाओं से अस्पतालों में रक्तदान करने की भी अपील की. आपको बता दें कि इससे पहले 11 नवंबर 2025 को इसी तरह का धमाका इस्लामाबाद के G-11 इलाके में जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर के बाहर हुआ था जिसमें 12 लोगों की मौत और 30 से अधिक लोग घायल हुए थे. 

जिसकी जिम्मेदारी TTP से अलग हुए संगठन जमात-उल-अहरार (JuA) ने ली थी. फिलहाल, ताजा हमले के पीछे किसी संगठन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

