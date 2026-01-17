'ट्रंप ने ईरान में मचाई तबाही... वो क्रिमिनल हैं', US प्रेसिडेंट पर खामेनेई ने साधा निशाना

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने शनिवार को अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला. उन्होंने ट्रंप को ईरान में हुई मौतों, नुकसान और बदनामी के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए ट्रंप को 'अपराधी' (Criminal) कहा. खामेनेई ने आरोप लगाया कि ईरान में हालिया अशांति के पीछे अमेरिका की साजिश है. उन्होंने कहा कि ईरान को युद्ध में घसीटने नहीं दिया जाएगा.

'प्रदर्शनकारियों पर कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी'

लोकल मीडिया 'ईरान इंटरनेशनल' के मुताबिक, खामेनेई ने कहा, 'अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरानी मुल्क को नुकसान पहुंचाया है और इसके लिए उन्हें अपराधी माना जाता है.' उन्होंने कहा कि ईरान सरकार स्तर पर संयम बरतेगा, लेकिन हिंसा के जिम्मेदार लोगों के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी.

खामेनेई ने कहा, 'मुल्क को युद्ध में नहीं झोंका जाएगा, लेकिन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय अपराधियों को सजा जरूर दी जाएगी.' उन्होंने हालिया विरोध प्रदर्शनों को विदेशी ताकतों की ओर से प्रायोजित बताया और कहा कि यह पूरी अशांति अमेरिका की साजिश है और उसका मकसद ईरान पर कब्जा जमाना है.

खामेनेई ने ट्रंप पर साधा निशाना



ईरानी सुप्रीम लीडर ने सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रंप ने खुद इस अशांति में दखल दिया, बयान दिए, उपद्रवियों को उकसाया और यहां तक कहा कि उन्हें सैन्य समर्थन दिया जाएगा.

ईरान के सर्वोच्च नेता ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने तोड़फोड़ करने वालों को ईरानी जनता के रूप में पेश किया. उन्होंने कहा कि जिस तरह ईरानी जनता ने दंगों की कमर तोड़ी, उसी तरह इसके पीछे मौजूद घरेलू और अंतरराष्ट्रीय साजिशकर्ताओं की भी कमर तोड़ी जाएगी.

