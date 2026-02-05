scorecardresearch
 
फारस की खाड़ी में ईरानी नौसेना की बड़ी कार्रवाई... दो टैंकर जब्त किए, हिरासत में 15 क्रू मेंबर

ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने फारस की खाड़ी में ईंधन तस्करी के आरोप में दो विदेशी ऑयल टैंकर जब्त किए हैं. टैंकरों किस देश के हैं, इसकी जानकारी अभी साझा नहीं की है. इन जहाजों में करीब 10 लाख लीटर ईंधन था, जिन्हें बुशहर बंदरगाह पर ट्रांसफर कर दिया गया है. कुल 15 क्रू सदस्यों को न्यायिक हिरासत में रखा गया है.

ईंधन तस्करी के आरोप में फारस की खाड़ी में ईरान की ओर से कार्रवाई की गई है (Photo: AFP)
ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने फारस की खाड़ी में ईंधन तस्करी के आरोप में दो विदेशी ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया है. यह जानकारी ईरानी सरकारी टेलीविजन ने दी है. हालांकि, यह साफ नहीं किया गया कि वह जहाज कौन से देश से हैं और न ही उनके झंडे के बारे में कोई जानकारी जारी की गई है.

रिवोल्यूशनरी गार्ड नौसेना के क्षेत्रीय कमांडर जनरल हैदर होनारियन मोजर्रद ने बताया कि यह दोनों टैंकर फारसी द्वीप के पास पकड़े गए थे. इन जहाजों में कुल लगभग 10 लाख लीटर ईंधन था, जिसमें डीजल भी शामिल था. जब्ती के बाद इन टैंकरों को ईरान के बुशहर बंदरगाह पर ट्रांसफर कर दिया गया है.

दोनों जहाजों पर सवार कुल 15 क्रू सदस्यों को न्यायिक निकायों की हिरासत में रखा गया है. हालांकि, उनके नागरिकता के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई. ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले की जांच अभी भी जारी है.

यह पहली बार नहीं है जब ईरान ने फारस की खाड़ी या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्षेत्र में इस तरह की कार्रवाई की हो. दिसंबर में, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास एक विदेशी टैंकर को जब्त किया था, जिसमें 16 क्रू सदस्यों को हिरासत में लिया गया था. इससे पहले नवंबर में भी इसी समुद्री मार्ग पर एक अन्य जहाज को कब्जे में लिया गया था.

यह भी पढ़ें: तनाव के बीच ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों पर किया बड़ा ऐलान... अमेरिका के लिए चुनौती

पश्चिमी देशों ने ईरान पर 2019 में टैंकरों पर हमलों के आरोप लगाए हैं. 2021 में इजरायल से जुड़े एक टैंकर पर ड्रोन हमले में दो यूरोपीय नागरिकों की मौत हुई थी, जिसके लिए ईरान ने हमेशा अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज किया है.

ये घटनाएं अमेरिका द्वारा 2015 के परमाणु समझौते से हटने के बाद से बढ़ी हैं. फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के एनर्जी सप्लाई के लिए महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते हैं, इसलिए यहां की सुरक्षा और गतिविधियों पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की पैनी नजर बनी रहती है.

