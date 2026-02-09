scorecardresearch
 
'अगर आप यह देख रहे हैं, तो मैं मर चुका हूं', VIDEO बनाकर ईरानी शख्स ने ट्रंप से की ये अपील

ईरान के पौरिया हमीदी नाम के शख्स का एक वीडियो संदेश वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ईरान की धार्मिक सत्ता की कड़ी आलोचना करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और पश्चिमी यहूदियों से ईरान से कूटनीतिक समझौते से बचने का आग्रह किया है.

ईरानी युवक का वीडियो वायरल (Photo: X/@Osint613)
ईरान के दक्षिणी बंदरगाह शहर बुशहर से एक वीडियो सामने आई है. स्थानीय निवासी पौरिया हमीदी ने  लगभग 10 मिनट का अंग्रेजी में वीडियो संदेश जारी किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो के तुरंत बाद, रिपोर्ट्स आईं कि हमीदी ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली है, हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है.

वीडियो में हमीदी ने सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पश्चिमी यहूदियों से अपील की कि वे ईरान की वर्तमान धार्मिक सत्ता के साथ किसी भी राजनयिक समझौते से बचें. 

हमीदी ने आरोप लगाया कि ईरान में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हजारों नागरिकों की हत्या की गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. हमीदी ने इसे नरसंहार समझौता देते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.

वीडियो में हमीदी ने ईरानी जनता की मौजूदा स्थिति को बताया और कहा कि जनता हथियारों से लैस सरकार के खिलाफ अकेले खड़ी होने में असमर्थ है, इसलिए उनका अंतिम सहारा विदेशी मदद है.

हमीदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से भी जनता के समर्थन की उम्मीद जताई. इसके साथ ही, हमीदी ने ईरान की धार्मिक सत्ता की कड़ी आलोचना की और निर्वासित नेता रजा पहलवी के समर्थन का भी आग्रह किया. उन्होंने ईरान के बाहर मौजूद विपक्षी समूहों को मतभेद भूलकर एकजुट होने का संदेश दिया.

वीडियो के अंत में उन्होंने फारसी भाषा में ईरानी जनता से एक-दूसरे का साथ देने की अपील की और "ईरान जिंदाबाद" का नारा लगाया. ईरान इंटरनेशनल जैसे विपक्षी मीडिया सूत्रों के अनुसार यह मामला ईरान में चल रहे व्यापक विरोध प्रदर्शनों और उनके दमन के बीच सामने आया है.

