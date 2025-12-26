scorecardresearch
 
'सारे भारतीयों को US से निकाल दो, वरना...', अमेरिकी पत्रकार के जहरीले बोल

अमेरिका में प्रवासियों के विरोध में विशेष रूप से भारतीय मूल के लोगों को लेकर बयानबाजी डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद तेज हुई है. ट्रंप के व्हाइट हाउस में लौटने के बाद भारतीयों को लेकर बयान तेज हुए हैं.

अमेरिकी पत्रकार ने भारतीयों को लेकर क्या कहा (Photo: Getty)
अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ बढ़ती बयानबाजी और धमकियों के बीच अमेरिकी पत्रकार और दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट मैट फॉर्नी ने चेतावनी दी है कि 2026 में इस समुदाय के लोगों और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाकर हमले हो सकते हैं.

इतना ही नहीं फॉर्नी ने कहा कि यहां रह रहे भारतीय मूल के सभी लोगों को अमेरिका से निर्वासित कर देना चाहिए. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि अमेरिका में भारतीयों के प्रति नफरत 2026 में अपने चरम पर पहुंच जाएगी और भारतीय मूल के लोग, उनके घर, व्यवसाय और मंदिर बड़े पैमाने पर हिंसा का शिकार होंगे. हालांकि, इस पर विवाद के बाद उन्होंने इस पोस्ट को हटा दिया. 

फॉर्नी ने कहा कि भारतीय-अमेरिकियों की जान बचाने और देश में सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी को भारत वापस भेज दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि हर भारतीय को डिपोर्ट कर देना चाहिए.

फॉर्नी ने यह भी दावा किया कि ये हमले श्वेत समुदाय द्वारा नहीं बल्कि अफ्रीकी-अमेरिकी, हिस्पैनिक-अमेरिकी और पाकिस्तानी मूल के लोगों द्वारा किए जाएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया ऐसे घृणित अपराधों को दबाने की कोशिश करेगा. इसका सिर्फ एक ही समाधान है, हर भारतीय को निर्वासित करो.

बता दें कि फॉर्नी लंबे समय से अमेरिका में प्रवासियों के विरोधी रहे हैं और अमूमन भारत विरोधी टिप्पणियां करते रहते हैं. उन्हें पहले भी भारतीयों के खिलाफ बयान देने के चलते नौकरी से निकाला जा चुका है. 

बता दें कि मैट फॉर्नी एक अमेरिकी स्तंभकार, लेखक और पत्रकार हैं, जिनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भारतीयों के खिलाफ नफरत फैलाने और उनके निर्वासन की मांग करने का पुराना इतिहास रहा है. हाल ही में उन्होंने अमेरिकी मीडिया संस्थान द ब्लेज़ से भी बाहर कर दिया गया, जहां उन्हें H-1B वीजा कार्यक्रम और भारतीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए नियुक्त किया गया था.

फॉर्नी ने हाल ही में भारतीय-अमेरिकी नागरिक कृति पटेल गोयल पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिन्हें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Etsy की CEO नियुक्त किया गया है. उन्होंने कहा था कि एक और अयोग्य भारतीय ने अमेरिकी कंपनी संभाल ली और मैं गारंटी देता हूं कि उसका पहला कदम हर अमेरिकी को निकालकर उनकी जगह भारतीयों को लाना होगा. हर भारतीय को डिपोर्ट करो. 

सीएनएन की नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गनाइज़्ड हेट के शोधकर्ताओं ने बताया है कि पिछले एक साल में एक्स पर भारत-विरोधी टिप्पणियां बढ़ी हैं. अक्टूबर महीने में ही लगभग 2,700 पोस्ट भारतीयों और भारतीय-अमेरिकियों के खिलाफ नस्लवाद और विदेशियों के प्रति घृणा को बढ़ावा देने वाली रही.

