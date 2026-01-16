scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

खुला समंदर, गोलीबारी और गिरफ्तारी... तेहरान में फंसे 16 भारतीय नाविकों की दर्द भरी दास्तां

यूएई के पास इंटरनेशनल वाटर में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने वैलेंट रोर टैंकर को ज़ब्त कर लिया और 18 क्रू मेंबर्स को हिरासत में लिया. दस भारतीय नाविक जेल भेजे गए. परिवारों ने सरकार से कोई मदद न मिलने पर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है.

Advertisement
X
Valiant Roar टैंकर को ईरान बंदर-ए-जास्क ले गया. (Photo: vesseltracker)
Valiant Roar टैंकर को ईरान बंदर-ए-जास्क ले गया. (Photo: vesseltracker)

"इंटरनेशनल वाटर में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) 18 क्रू मेंबर्स वाले मेरे जहाज़ का पीछा कर रहे हैं." ये शब्द 8 दिसंबर को यूएई के पास वैलेंट रोर टैंकर के कमांडर की कांपती और घबराई हुई आवाज के साथ निकल रहे थे. उन्होंने अपने भाई कैप्टन विनोद परमार को कॉल करके इस बात की जानकारी दी थी. दोनों के बीच बात हो ही रही थी कि अचनाक फोन की लाइन कट गई.

नाविकों के परिवारों के मुताबिक, इसके बाद ईरानी नौसेना ने बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की, टैंकर को ज़ब्त कर लिया और 10 क्रू मेंबर्स गायब हो गए. डेढ़ महीने बाद भी, वे अपने परिवारों और बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं और ईरान में हालिया खूनी अशांति ने तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है.

इंडिया टुडे ने भारतीय क्रू मेंबर्स के परिवारों से बात की, जिनके लिए हर गुज़रता दिन एक दर्दनाक इंतज़ार बन गया है. भारत सरकार या ईरान में भारतीय दूतावास से बहुत कम मदद मिली है, और कई हफ़्ते गुजर चुके हैं. खामेनेई के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ़ चल रहे प्रोटेस्ट के बीच इंटरनेट बंद होने से मामला और भी संजीदा हो गया है. कोई और रास्ता न देखकर, परिवारों ने अब दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

सम्बंधित ख़बरें

Iran-US Tension: Saudi-Qatar की कूटनीति से टला Attack?
ईरान को अमेरिका से मिली मोहलत
ईरान पर हमले से पीछे हटे ट्रंप? सऊदी, कतर और ओमान ने ऐसे टाला 'महाजंग' का खतरा
ट्रंप का ईरान में हत्याएं रुकने का दावा, देखें US Top-10
Masih Alinejad
'तुमने मुझे 3 बार मारना चाहा', UN में ईरान के अधिकारी पर भड़की एक्टिविस्ट, Video
iran protest
ईरान में अब 800 लोगों को नहीं होगी फांसी, US बोला- ट्रंप की धमकी का दिखा असर
Advertisement
The vessel was ransacked by the IRGC forces
जहाज को IRGC बलों ने लूट लिया.

यह भी पढ़ें: ईरान पर हमले से पीछे हटे ट्रंप? सऊदी, कतर और ओमान ने ऐसे टाला 'महाजंग' का खतरा

बुरे ख्वाब में तब्दील हुआ सफर...

यह सब 8 दिसंबर, 2025 की दोपहर को शुरू हुआ. दुबई की कंपनी ग्लोरी इंटरनेशनल FZ LLC द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला टैंकर, वैलेंट रोर, UAE के डिब्बा पोर्ट के पास इंटरनेशनल वाटर में चल रहा था. कैप्टन परमार ने इंडिया टुडे को बताया कि यह पहली बार था, जब टैंकर अपने सिस्टर वेसल, MT कोरल वेव के साथ टेक्निकल खराबी के कारण डॉक किए जाने के बाद रवाना हुआ था. 16 भारतीयों के अलावा, क्रू में एक श्रीलंकाई और एक बांग्लादेशी भी शामिल थे.

जब कैप्टन ने देखा कि उनका पीछा ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कर रहे हैं, जो ईरान की आर्म्ड फोर्सेज की सबसे पावरफुल यूनिट है, तब जहाज UAE में खोर फक्कन की ओर आगे टेक्निकल मदद लेने के लिए बढ़ रहा था. यह सब तब हुआ जब टैंकर इंटरनेशनल वाटर में था.

जहाज पर सवार लोगों में अनिल कुमार सिंह भी थे, जो जहाज के चीफ ऑफिसर थे. घटना के बारे में बताते हुए, अनिल की पत्नी गायत्री ने कहा कि जब उन्होंने 8 दिसंबर को दोपहर करीब 3 बजे घबराकर उन्हें फोन किया, तो वह गोलियों की आवाज़ सुन सकती थीं.

Advertisement

गायत्री ने इंडिया टुडे को बताया, "8 दिसंबर की सुबह जब मैंने अपने पति से बात की, तो सब कुछ नॉर्मल था. दोपहर करीब 3 बजे, उन्होंने फिर फोन किया और बताया कि ईरानी नेवी उनके जहाज़ का पीछा कर रही है. कुछ देर बाद, मुझे गोलियों की आवाज़ सुनाई दी और फिर फोन बंद हो गया."

The sailors claimed that the Iranian forces opened fire on the vessel
नाविकों ने दावा किया कि ईरानी सेना ने जहाज पर गोलीबारी की.

यह भी पढ़ें: 'तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की', UN में ईरान के अधिकारी पर भड़की एक्टिविस्ट, Video

कैप्टन परमार ने अपने भाई से मिली घटनाओं का ज़िक्र करते हुए बताया कि गोलीबारी से टैंकर को साफ़ तौर पर नुकसान हुआ और कुछ क्रू मेंबर भी घायल हो गए. इसके बाद जो हुआ, वह क्रू के लिए किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं था. ईरानी नौसेना के जवान जहाज़ पर चढ़ गए, क्रू मेंबर पर हमला किया और उन्हें बंधक बना लिया.

ईरान का आरोप था कि जहाज़ छह मिलियन लीटर डीज़ल की स्मगलिंग कर रहा था. हालांकि, कैप्टन परमार ने बताया कि टैंकर में सिर्फ़ बहुत कम सल्फर वाला फ्यूल ऑयल (VLSFO) था. ईरानियों ने सैंपल एनालिसिस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मटेरियल VLSFO था और ज़बरदस्ती जहाज़ पर कब्ज़ा कर लिया. टैंकर को ओमान की खाड़ी के पास एक अहम ईरानी बंदरगाह बंदर-ए-जास्क ले जाया गया.

Advertisement

एक ही कमरे में ठूंस दिया गया, फ़ोन ज़ब्त कर लिए गए

क्रू को एक ही कमरे में बंद कर दिया गया, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं. कैप्टन परमार ने बताया, "सभी 18 क्रू मेंबर्स को जहाज़ के एक ही मेस रूम में बंद कर दिया गया था. उन्हें सिर्फ़ हथियारबंद गार्ड की निगरानी में वॉशरूम इस्तेमाल करने दिया जाता था. मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और बाकी सभी डिवाइस ज़ब्त कर लिए गए." सिर्फ़ जहाज़ के कैप्टन को रोज़ कुछ मिनट के लिए कॉल करने की इजाज़त थी.

क्रू के परिवार वालों ने बताया कि ईरानी अधिकारियों ने आज तक न तो हिरासत के औपचारिक आदेश दिए हैं और न ही ज़ब्ती का कोई कारण बताया है. इत्तेफाक से, भारत और ईरान दोनों मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन, 2006 के सिग्नेटरी हैं, जो नाविकों के अधिकारों को नियंत्रित करता है.

Indian sailors

बहुत कम जानकारी मिलने पर, परिवारों ने सबसे पहले 12 दिसंबर को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ शिपिंग (DGS) से संपर्क किया. इसके बाद यह मामला विदेश मंत्रालय (MEA) और तेहरान में दूतावास तक पहुंचाया गया. MEA ने कहा कि उसे स्थिति की जानकारी है और नाविकों को छुड़ाने की कोशिशें की जा रही हैं.

यह भी पढ़ें: ईरान में अब 800 लोगों को नहीं होगी फांसी, US बोला- ट्रंप की धमकी का दिखा असर

Advertisement

अगला संपर्क 17 दिसंबर को हुआ. तेहरान में भारतीय दूतावास ने परिवारों को बंदर अब्बास में वाणिज्य दूतावास से संपर्क करने की सलाह दी, जिसके अधिकार क्षेत्र में बंदर-ए-जास्क आता है. हालांकि, कोई अच्छी खबर नहीं मिली. भारतीय क्रू से मिलने की बार-बार की गई रिक्वेस्ट को ईरान ने मना कर दिया.

6 जनवरी को स्थिति ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया. 18 क्रू सदस्यों में से दस को उनके बयान रिकॉर्ड करने के बहाने ईरान के अंदर ले जाया गया. हालांकि, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बंदर अब्बास जेल भेज दिया गया. इनमें चीफ ऑफिसर अनिल सिंह, दूसरा इंजीनियर और कई जूनियर इंजीनियर शामिल थे.

उसी शाम, गायत्री को अपने पति का एक मिनट का छोटा सा कॉल आया. चीफ ऑफिसर ने बताया कि उन्हें और नौ अन्य लोगों को तस्करी के झूठे आरोपों में जेल भेज दिया गया है. तब से कोई कॉल नहीं आया है.

उन्होंने रोते हुए कहा, "मेरे बेटे ने मदद के लिए PMO को 20-25 ईमेल भेजे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. मैं पिछले डेढ़ महीने से ठीक से सो नहीं पाई हूं." उनकी सिर्फ एक गुजारिश है कि उनका मैसेज विदेश मंत्री एस जयशंकर तक पहुंचा दिया जाए.

The tanker was carrying very low sulphur fuel oil (VLSFO)
टैंकर में बहुत कम सल्फर वाला फ्यूल ऑयल (VLSFO) ले जाया जा रहा था.

यह भी पढ़ें: ईरान का 'हिमालय'... जिसकी सरहदों को नहीं पार कर सका है कोई शत्रु, क्या खामेनेई की सेना को यही बचाएगा

Advertisement

ग्राउंड पर धीमी प्रोग्रेस

ज़मीन पर प्रोग्रेस बहुत धीमी रही है और क्रू मेंबर्स के परिवार उम्मीद और डर के बीच झूल रहे हैं. गायत्री को अपने पति से बात करने का मौका मिला है, लेकिन जहाज पर तीसरे इंजीनियर केतन मेहता के परिवार को कोई जानकारी नहीं है.

केतन की बहन शिवानी मेहता ने बताया कि जब से ईरान ने जहाज को ज़ब्त किया है, तब से परिवार का उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ है. उन्हें इस घटना के बारे में जहाज के ऑपरेटर से तब पता चला, जब जनवरी में केतन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया.

शिवानी ने इंडिया टुडे को बताया, "हमें बस इतना पता है कि वह अब जहाज पर नहीं है और उसे ईरानी अधिकारी अपने साथ ले गए हैं." यह खबर केतन की मां के लिए बहुत दुखद थी, जो दिल की मरीज़ हैं. हालत बिगड़ने पर उन्हें कुछ वक्त के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा. केतन, जो तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ा है, परिवार में अकेला कमाने वाला सदस्य है.

उन्होंने आगे कहा, "ईरान में बढ़ते तनाव की रोज़ाना की खबरों ने हमारी चिंता और बढ़ा दी है. इस तनाव का हमारी मां की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा है."

Advertisement
The vessel has been taken to Bandar-e-Jask, a key Iranian port along the Gulf of Oman
जहाज को ओमान की खाड़ी के किनारे एक अहम ईरानी बंदरगाह, बंदर-ए-जास्क ले जाया गया है.

जहाज पर, बाकी आठ क्रू मेंबर बहुत कम या बिना खाने के ज़िंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं. जहाज के कैप्टन के भाई परमार ने बताया कि उन्हें ईरानी अधिकारियों ने सिर्फ़ पानी दिया है और वे दाल-चावल खाकर गुज़ारा कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, "खाने का सामान लगभग खत्म हो गया है, राशन शायद सिर्फ़ दो-तीन दिन और चलेगा." यह उनके भाई का भेजा हुआ आखिरी पैग़ाम था.

कैप्टन परमार ने बताया कि ईरान में हिंसा और युद्ध की अफवाहों के बीच लंबे वक्त तक हिरासत और अनिश्चितता ने क्रू पर बहुत ज़्यादा तनाव डाला है और मानसिक रूप से उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है.

गुरुवार को, विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने की तैयारी कर रहा है. जल्द ही इवैक्यूएशन फ्लाइट्स भेजी जा सकती हैं. परिवारों को उम्मीद है कि उनके पति और भाई भी घर लौटने वालों में शामिल होंगे.

 
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement