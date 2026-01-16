ईरान में अब 800 लोगों को नहीं होगी फांसी, US बोला- ट्रंप की धमकी का दिखा असर

ईरान संकट के बीच अमेरिका ने बड़ा दावा किया है. व्हाइट हाउस ने गुरुवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बाद ईरान ने 800 लोगों को फांसी देने का फैसला रोक दिया है. आगे ट्रंप प्रशासन ने ईरान को चेताया भी. कहा कि अमेरिका के पास तेहरान पर सैन्य कार्रवाई का ऑप्शन अभी खुला हुआ है. मानवाधिकार समूहों की मानें तो सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर तेहरान की हिंसक कार्रवाई से अब तक 2,600 से अधिक लोग मारे गए हैं.

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने कहा कि ट्रंप और उनकी टीम ने ईरानी अधिकारियों को सीधी चेतावनी दी है. वॉशिंगटन ने इन प्रस्तावित फांसी की सजाओं को प्रदर्शनकारियों पर की गई हिंसक कार्रवाई से जोड़ते हुए इसे दमन की कार्रवाई बताया है.

'राष्ट्रपति आज यह समझ गए हैं कि कल होने वाली 800 फांसियों को रोक दिया गया है,' लीविट ने एक ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों से कहा. 'राष्ट्रपति के लिए सभी विकल्प खुले हैं.'

US ने पांच ईरानी अधिकारियों पर नए प्रतिबंध भी लगाए

व्हाइट हाउस की तरफ से यह पुष्टि अमेरिकी द्वारा प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई की साजिश रचने के आरोपी पांच ईरानी अधिकारियों पर नए प्रतिबंध लगाने के कुछ घंटों बाद आई.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, वॉशिंगटन ने ईरानी नेताओं द्वारा विदेशी बैंकों में किए गए वित्तीय लेन-देन पर नजर रखने के लिए भी कदम उठाए हैं, जिससे जारी अशांति के बीच तेहरान पर दबाव बढ़ गया है.

प्रेस सचिव ने कहा कि ट्रंप ने तेहरान को चेतावनी दी थी कि अगर विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी हत्याएं जारी रहीं तो 'गंभीर परिणाम' भुगतने पड़ेंगे.

लीविट के मुताबिक, ट्रंप ईरान के अंदर हो रहे घटनाक्रमों पर करीब से नजर रख रहे हैं और उन्हें ईरानी अधिकारियों से आश्वासन मिला है कि फांसी और हत्याएं बंद हो जाएंगी.

उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति और उनकी टीम ने ईरानी शासन को यह संदेश दिया है कि अगर हत्याएं जारी रहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे,' उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप को बताया गया है कि 'हत्या और फांसी' रोक दी जाएगी.

ट्रंप का कहना है कि ईरान ने प्रदर्शनकारियों की हत्या करना बंद कर दिया है. इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई दिनों की धमकियों, चेतावनियों और तनाव बढ़ने की बढ़ती आशंकाओं के बाद कहा था कि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रुक गई हैं.

ये टिप्पणियां 26 वर्षीय ईरानी प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को लेकर जताई गई चिंताओं के बाद आईं, जिन्हें एक सप्ताह से भी कम समय पहले हिरासत में लिए जाने के बाद तत्काल फांसी देने का फैसला हुआ था.

ईरान ने भी फांसी की योजनाओं से इनकार किया है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी इस बात से इनकार किया कि तेहरान विरोध प्रदर्शनों के संबंध में फांसी की सजा देने का इरादा रखता है.

'फांसी देने की कोई योजना नहीं है,' अरघची ने फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा, और यह भी जोड़ा कि इस तरह की सजा 'सवाल से परे' है. मृत्युदंड देने के तरीकों में फांसी की सजा का ईरान में लंबा इतिहास रहा है.

