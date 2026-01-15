scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'रूस-चीन को संभाल लेंगे...', व्हाइट हाउस में बोले डेनमार्क-ग्रीनलैंड, ट्रंप का जवाब- तुमसे न हो पाएगा

ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच तनाव बरकरार है. व्हाइट हाउस बैठक से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला. जहां ग्रीनलैंड ने अमेरिका में शामिल होने से साफ इनकार किया, वहीं ट्रंप ने दावा किया कि रूस-चीन के खतरे से निपटने में डेनमार्क सक्षम नहीं है.

Advertisement
X
ट्रंप ने डेनमार्क के विदेश मंत्री के दावे को नकारा (फोटो- ITG)
ट्रंप ने डेनमार्क के विदेश मंत्री के दावे को नकारा (फोटो- ITG)

ग्रीनलैंड पर मंडरा रहे संकट के बादल हटे नहीं हैं. व्हाइट हाउस में ग्रीनलैंड और अमेरिकी मंत्रियों के बीच हुई मीटिंग से कुछ ठोस नहीं निकल पाया है. इस मीटिंग पर ट्रंप ने भी टिप्पणी की है. ट्रंप का कहना है कि रूस-चीन से ग्रीनलैंड की रक्षा का दावा कर रहा डेनमार्क वक्त आने पर कुछ नहीं कर पाएगा.

दरअसल, आज ग्रीनलैंड और डेनमार्क के विदेश मंत्री व्हाइट हाउस पहुंचे थे. यहां US के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो से उनकी मीटिंग हुई. मीटिंग पर ग्रीनलैंड के भविष्य पर चर्चा हुई. ग्रीनलैंड को जबरन अमेरिका में मिलाने पर तुले ट्रंप के बयानों पर बात हुई. डेनमार्क, जिसका ग्रीनलैंड फिलहाल हिस्सा है उसने ट्रंप के बयानों पर आपत्ति भी जताई.

व्हाइट हाउस में मीटिंग के बाद ग्रीनलैंड की विदेश मंत्री विवियन मोट्ज़फेल्ट ने पत्रकारों से कहा कि अमेरिका के साथ सहयोग बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बनना चाहता है. उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड ने अपनी सीमाएं साफ कर दी हैं और सभी के हित में यही है कि सही रास्ता निकाला जाए.

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump is focusing on Greenland and Iran military options
ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बेचैनी, क्या करने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति?
greenland golden dome
ट्रंप की चेतावनी से खौफ में ग्रीनलैंड, सैनिकों की मौजूदगी बढ़ाई, NATO सैनिकों को भी बुलाया
NATO's security challenges and the rise of Islamic NATO
ग्रीनलैंड को लेकर दो धड़ों में बंटा, NATO में ही छिड़ेगी जंग?
Donald Trump, Greenland
ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बेचैनी, यूरोप की चुप्पी और... US ने कब्जाया तो भारत पर क्या असर
रूस और अमेरिका दोनों ही अपने विस्तारवादी इरादे साफ कर चुके. (Photo- AP)
रूस और अमेरिका के विस्तारवाद के बीच क्या लौटेगा कोल्ड वॉर का दौर?

हाईलेवल वर्किंग ग्रुप बनेगा

वहीं डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोक्के रासमुसेन ने कहा कि अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने मिलकर एक हाईलेवल वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला किया है. यह समूह इस बात पर काम करेगा कि आगे बढ़ने का कोई साझा रास्ता निकाला जा सके.

Advertisement

उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर ट्रंप प्रशासन के साथ अब भी मूलभूत मतभेद बने हुए हैं. ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वशासित क्षेत्र है और इसी मुद्दे पर तीनों पक्षों के बीच सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी.

रासमुसेन ने आगे कहा कि बैठक सकारात्मक रही और इसमें सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. उन्होंने यह भी कहा कि चीन या रूस से फिलहाल कोई ऐसा तात्कालिक खतरा नहीं है, जिसे उनका देश संभाल न सके.

ट्रंप बोले- अमेरिका बहुत कुछ कर सकता है, डेनमार्क नहीं

व्हाइट हाउस में हुई मीटिंग से इतर ट्रंप दूसरे कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे. यहां उनसे व्हाइट हाउस में ग्रीनलैंड और डेनमार्क के अधिकारियों के साथ हुई पहले की बैठक को लेकर सवाल पूछा गया. इस पर ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम है, डेनमार्क की सुरक्षा के लिए भी. उन्होंने कहा कि अगर रूस या चीन ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहें, तो डेनमार्क कुछ खास नहीं कर पाएगा, लेकिन अमेरिका बहुत कुछ कर सकता है.

ट्रंप ने यह भी कहा कि वह इस भरोसे नहीं रह सकते कि डेनमार्क खुद अपनी सुरक्षा कर पाएगा.

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका के डेनमार्क के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं. ट्रंप ने कहा, 'अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन हमें इसकी जरूरत है.' बाद में उन्होंने जोड़ा, 'मुझे लगता है कोई न कोई हल निकल आएगा.'

Advertisement

इससे कुछ देर पहले ही ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा था कि अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर रहेगा, क्योंकि ग्रीनलैंड के बिना गोल्डन डोम का अमेरिकी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा. ट्रंप ने कहा कि इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement