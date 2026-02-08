scorecardresearch
 
'मॉल में जाने पर लगता है, पाकिस्तान आ गए...', अमेरिकी सांसद ब्रैंडन गिल की टिप्पणी पर बवाल

टेक्सास के रिपब्लिकन सांसद ब्रैंडन गिल ने डलास में 'इस्लामीकरण' का दावा करते हुए कहा कि कुछ मॉल पाकिस्तान जैसे लगते हैं, जिससे विवाद खड़ा हो गया. मुस्लिम समुदाय और कई टिप्पणीकारों ने बयान को भेदभावपूर्ण बताया. पाकिस्तानी मूल के डॉक्टर ने गिल की फंडरेजिंग फोटो शेयर कर जवाब दिया. गिल पहले भी इमिग्रेशन और संस्कृति पर विवादित बयान दे चुके हैं. वे 2024 में चुने गए और कई संसदीय समितियों में सदस्य हैं.

ब्रैंडन गिल रिपब्लिकन नेता और अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य हैं. (Photo: Facebook/Brandon Gil)
अमेरिका के टेक्सास से रिपब्लिकन सांसद ब्रैंडन गिल अपने एक बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं. उन्होंने दावा किया कि उनके राज्य के कुछ हिस्सों में 'इस्लामीकरण' हो रहा है. गिल ने कहा कि टेक्सास के कुछ मॉल में जाने पर ऐसा लगता है जैसे 'आप डलास नहीं, पाकिस्तान में हैं.' उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, 'बड़े पैमाने पर इस्लामी माइग्रेशन उस अमेरिका को खत्म कर रहा है जिसे हम जानते और प्यार करते हैं.'

सोशल मीडिया वीडियो में क्या कहा
वीडियो संदेश में गिल ने कहा कि डलास इलाके में जनसंख्या के बदलाव से स्थानीय इलाकों की सांस्कृतिक पहचान बदल रही है. उन्होंने कहा कि उनके पास कई लोग शिकायत लेकर आते हैं कि उनके आसपास मस्जिदें बन रही हैं और बड़े कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स खड़े हो रहे हैं, जिससे पूरे मोहल्लों का स्वरूप बदल रहा है.

मॉल और समुदाय को लेकर कमेंट
गिल ने कहा कि लोग बताते हैं कि जब वे अपने स्थानीय मॉल में जाते हैं तो माहौल ऐसा लगता है जैसे वे टेक्सास में नहीं, पाकिस्तान में हों. उनके अनुसार यह एक समस्या है और इससे स्थानीय संस्कृति और समुदाय की पहचान बदल रही है.

मुस्लिम समुदाय ने जताई आपत्ति
टेक्सास के कई लोगों, खासकर मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने गिल के बयान को अलगाव पैदा करने वाला और राज्य की भावना के खिलाफ बताया. उनका कहना है कि ऐसे बयान नुकसानदायक धारणाएं बनाते हैं और मुस्लिम अमेरिकियों को गलत तरीके से निशाना बनाते हैं.

