scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

EU बॉस 'बाबुश' एंटोनियो कोस्टा ने दिखाया भारत का OCI कार्ड, जान‍िए- क्या है उनका गोवा से कनेक्शन?

कोस्टा ने कहा कि आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए इसका खास मतलब है. मुझे अपने गोवा के मूल पर बहुत गर्व है, जहां से मेरे पिता का परिवार आता है. यूरोप और भारत के बीच का रिश्ता मेरे लिए निजी भी है. बता दें कि एंटोनियो कोस्टा इससे पहले 2015 से 2024 तक पुर्तगाल के भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं.

Advertisement
X
India-EU ट्रेड डील में छाया गोवा कनेक्शन, एंटोनियो कोस्टा ने खोले पारिवारिक राज
India-EU ट्रेड डील में छाया गोवा कनेक्शन, एंटोनियो कोस्टा ने खोले पारिवारिक राज

इंडिया-EU ट्रेड डील की घोषणा के दौरान एक हल्का-फुल्का और भावुक पल तब देखने को मिला, जब यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा ने अचानक अपनी OCI कार्ड निकाली और भारत से अपने निजी रिश्ते के बारे में बताया. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन भी मंच पर मौजूद थे. कोस्टा ने अपने गोवा से जुड़े पारिवारिक रिश्तों का ज़िक्र करते हुए इसे भारत-यूरोप की बढ़ती साझेदारी से जोड़ा.

एंटोनियो कोस्टा के पिता का जन्म और पालन-पोषण गोवा में हुआ था जो कभी पुर्तगाल की कॉलोनी था. गोवा के आजाद होने के बाद, जब कोस्टा के पिता 18 साल के थे तब वे पुर्तगाल चले गए. कोस्टा ने बताया कि बचपन में उन्हें 'बाबुश' कहा जाता था जो कोंकणी भाषा का एक लोकप्रिय उपनाम है.

संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कोस्टा ने कहा कि मैं यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष हूं, लेकिन मैं एक ओवरसीज़ इंडियन सिटिजन भी हूं. ये कहते हुए उन्होंने अपनी OCI कार्ड जेब से निकाली. इसके बाद उन्होंने गोवा से अपने रिश्ते का जिक्र किया, जिसके बारे में वहां मौजूद ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं थी.

सम्बंधित ख़बरें

Money laundering investigation intensifies in Goa Birchi by Romeo Lane nightclub fire case
गोवा नाइटक्लब अग्निकांड में लूथरा ब्रदर्स के ठिकानों पर ED की छपेमारी
Sunidhi Chauhan Goa concert
सुनिधि चौहान गोवा के कॉन्सर्ट में नहीं गा पाएंगी ये गाने, इवेंट से पहले एडवाइजरी जारी
ED raids Luthra brothers' locations related to Goa fire case
गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा बंधुओं पर ED का शिकंजा, ठिकानों पर रेड
लूथरा ब्रदर्स पर कसता जा रहा शिकंजा (Photo: ITG)
नाइट क्लब अग्निकांड: गोवा से दिल्ली तक लूथरा ब्रदर्स के कई ठिकानों पर ED की रेड
अवैध नाइटक्लब चलाने में मदद का आरोप.(File Photo: ITG)
गोवा नाइटक्लब अग्निकांड मामले में बड़ी कार्रवाई, पूर्व सरपंच ने कोर्ट में किया सरेंडर

कोस्टा ने कहा, 'आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए इसका खास मतलब है. मुझे अपने गोवा के मूल पर बहुत गर्व है, जहां से मेरे पिता का परिवार आता है. यूरोप और भारत के बीच का रिश्ता मेरे लिए निजी भी है.' एंटोनियो कोस्टा इससे पहले 2015 से 2024 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं.

Advertisement

क्या है एंटोनियो कोस्टा का गोवा से रिश्ता?

भारत की यह यात्रा कोस्टा के लिए बचपन की कई यादें लेकर आई होगी. वे इससे पहले 2017 में भारत आए थे, जब वे पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे. उस दौरान वे अपने पिता ऑरलैंडो कोस्टा की एक नाटक कृति के अंग्रेजी अनुवाद के विमोचन के लिए गोवा आए थे. ऑरलैंडो कोस्टा एक प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार थे.

एंटोनियो कोस्टा का जन्म 1961 में लिस्बन में हुआ था, लेकिन किशोर उम्र में वे पहली बार अपने माता-पिता के साथ गोवा आए थे. उनके दादा का जन्म मार्गाओ में हुआ था और उन्होंने वहीं अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बिताया. कोस्टा के पिता ऑरलैंडो कोस्टा एक जाने-माने लेखक थे, जिनकी रचनाओं में गोवा की झलक साफ दिखाई देती है. उन्होंने रवींद्रनाथ टैगोर पर भी लिखा था.

2017 की अपनी गोवा यात्रा के दौरान कोस्टा ने कहा था, 'मेरे पिता लिस्बन चले गए थे, लेकिन उन्होंने कभी गोवा को नहीं छोड़ा. गोवा हमेशा उनकी रचनाओं में मौजूद रहा.' 

कोस्टा का 200 साल से ज़्यादा पुराना पुश्तैनी घर आज भी मार्गाओ के अबादे फारिया रोड पर मौजूद है, जहां उनके परिवार के अन्य सदस्य आज भी रहते हैं. 2017 की यात्रा के दौरान कोस्टा ने उस घर का दौरा किया था और अपने रिश्तेदारों से मुलाकात की थी. 64 वर्षीय एंटोनियो कोस्टा को उनके शांत स्वभाव और बातचीत की शैली के कारण अक्सर 'लिस्बन का गांधी' भी कहा जाता है.

Advertisement

हालांकि अब कोस्टा ब्रसेल्स से यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं लेकिन मंगलवार को दिया गया उनका भाषण साफ दिखाता है कि गोवा का एक हिस्सा आज भी उनके दिल में बसा हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    इंडिया ईयू ट्रेड डील
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement