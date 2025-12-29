कनाडा में भारतीय मूल के शख्स की मौत, हेल्थकेयर सिस्टम पर फूटा एलन मस्क का गुस्सा

टेस्ला के चीफ़ एलन मस्क ने शुक्रवार को 44 साल के भारतीय मूल के एक शख्स की कनाडा में हुई मौत चिंता जताई है. कनाडा के एडमोंटन में गंभीर सीने में दर्द की शिकायत के बाद कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो गई थी. उसे इलाज के लिए अस्पताल में करीब आठ घंटे इंतज़ार करना पड़ा था. मस्क ने कनाडाई हेल्थकेयर सिस्टम पर गुस्सा जाहिर किया है.

तीन बच्चों के पिता प्रशांत श्रीकुमार की 22 दिसंबर को काम के दौरान गंभीर सीने में दर्द के बाद मौत हो गई. एक क्लाइंट उन्हें एडमोंटन के ग्रे नन्स हॉस्पिटल ले गया, जहां ECG और टायलेनॉल दिया गया, और इंतज़ार करने को कहा गया.

बार-बार तेज़ दर्द की शिकायत करने के बावजूद, स्टाफ ने कहा कि कुछ भी गंभीर नहीं है. बाद में शख्स की मौत हो गई.

एलन मस्क ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "जब सरकार मेडिकल केयर करती है, तो यह DMV जितनी ही अच्छी होती है."

इसके साथ ही उन्होंने एक न्यूज़ रिपोर्ट को टैग किया जो इस घटना के बारे में बात कर रही थी.

अमेरिका में लोग अक्सर डिपार्टमेंट ऑफ़ मोटर व्हीकल (DMV) के सुस्त और लापरवाह तरीके से काम करने की आलोचना करते हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस (टेस्टिंग, जारी करना, रिन्यूअल), वाहन रजिस्ट्रेशन, टाइटल और लाइसेंस प्लेट जैसी कस्टमर की ज़रूरतों को संभालता है.

22 दिसंबर को, आठ घंटे तक बहुत ज़्यादा दर्द झेलने के बाद, प्रशांत को आखिरकार इमरजेंसी इलाज के लिए ले जाया गया, जहां वह गिर पड़े और कुछ ही सेकंड में उनकी मौत हो गई. प्रशांत के शव के पास खड़ी उनकी पत्नी एक वीडियो में यह कहते हुए दिखीं कि 'अस्पताल ने उन्हें मार डाला.'

वायरल हुए एक वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, "असल में, ग्रे नन्स कम्युनिटी हॉस्पिटल के हॉस्पिटल प्रशासन और कर्मचारियों ने मेरे पति को वक्त पर मेडिकल मदद न देकर मार डाला है."

बाद में, प्रशांत की मौत पर प्रतिक्रिया देते हुए, कनाडाई स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि वे प्राइवेसी की चिंताओं के कारण मरीज़ की देखभाल की खास बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. हालांकि, ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने पुष्टि की है कि मामले को समीक्षा के लिए चीफ मेडिकल एग्जामिनर के ऑफिस में भेजा गया है.

कोवेनेंट हेल्थ की ओर से जवाब देते हुए, एक्यूट और प्राइमरी केयर की अंतरिम चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर करेन मैकमिलन ने कहा कि संगठन ने परिवार के प्रति संवेदना जताई है.

कोवेनेंट हेल्थ ने एक बयान में कहा, "हम मरीज़ के परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं. हमारे मरीज़ों और कर्मचारियों की सुरक्षा और देखभाल से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं है."

