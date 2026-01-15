'हफ्तों-महीनों का युद्ध नहीं, पूरी तरह...', ईरान को लेकर क्या है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का प्लान?

डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से साफ कहा है कि यदि अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करता है, तो वह बेहद त्वरित और निर्णायक होनी चाहिए. ट्रंप नहीं चाहते कि यह कार्रवाई हफ्तों या महीनों तक चलने वाले लंबे युद्ध में बदल जाए. अमेरिकी न्यूज चैनल एनबीसी ने यह जानकारी एक अमेरिकी अधिकारी, चर्चाओं से परिचित दो लोगों और व्हाइट हाउस के करीबी एक सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दी है. रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप का मानना है कि अगर अमेरिका कुछ करता है, तो वह पूरी तरह निर्णायक होना चाहिए.

हालांकि, ट्रंप के सलाहकार अब तक उन्हें यह भरोसा नहीं दिला पाए हैं कि अमेरिकी हमले से ईरान की मौजूदा सत्ता व्यवस्था जल्दी ढह जाएगी. अधिकारियों ने यह चिंता भी जताई है कि किसी सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान की संभावित आक्रामक प्रतिक्रिया का सामना करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र में पर्याप्त सैन्य संसाधन नहीं हैं. इन परिस्थितियों के चलते ट्रंप ईरान में कम से कम शुरुआत में सीमित सैन्य कार्रवाई को मंजूरी दे सकते हैं, जबकि जरूरत पड़ने पर बड़ी सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी खुला रख सकते हैं.

इधर ईरान के पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी ने लोकतांत्रिक ईरान को लेकर अपना विजन साझा किया है. उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक के शासन में ईरान को दुनिया आतंकवाद, कट्टरता और गरीबी से जोड़कर देखती है, जबकि असली ईरान शांतिप्रिय, सुंदर और समृद्ध देश है. रजा पहलवी ने कहा कि मौजूदा शासन के पतन के बाद एक स्वतंत्र ईरान अपने परमाणु सैन्य कार्यक्रम को समाप्त कर देगा और आतंकवादी संगठनों को समर्थन तुरंत बंद किया जाएगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान क्षेत्रीय और वैश्विक साझेदारों के साथ मिलकर आतंकवाद, संगठित अपराध, ड्रग तस्करी और कट्टरपंथ के खिलाफ काम करेगा.

कूटनीति के मोर्चे पर पहलवी ने अमेरिका के साथ संबंध सामान्य करने और इजरायल को तुरंत मान्यता देने की बात कही. उन्होंने ‘अब्राहम अकॉर्ड्स’ के विस्तार के रूप में ‘साइरस अकॉर्ड्स’ का प्रस्ताव रखा, जिसमें एक स्वतंत्र ईरान, इजरायल और अरब देश शामिल हों. ऊर्जा क्षेत्र में उन्होंने कहा कि ईरान अपने विशाल तेल और गैस भंडार के जरिए मुक्त विश्व के लिए एक भरोसेमंद ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बनेगा, जहां नीतियां पारदर्शी होंगी और कीमतें स्थिर रहेंगी. शासन और अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर सख्ती और वैश्विक मानकों को अपनाने का भी उन्होंने वादा किया.

रजा पहलवी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ईरानी जनता के साथ खड़े होने की अपील करते हुए कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक का पतन और एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना न सिर्फ ईरान, बल्कि पूरे क्षेत्र और दुनिया के लिए लाभकारी होगी. अमेरिकी सेना ने ईरान में बड़े पैमाने पर कार्रवाई का समर्थन करने के लिए इस क्षेत्र में सैनिकों और संसाधनों की तैनाती नहीं की है, जैसा कि उसने 'ऑपरेशन मिडनाइट हैमर' से पहले किया था. लेकिन अमेरिका के पास इस क्षेत्र में विमान, जहाज और कर्मी मौजूद हैं जो ईरान में लक्षित या सीमित हमले कर सकते हैं.

