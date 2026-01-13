ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम, ईरान के साथ कारोबार करने वाले मुल्कों पर लगाया 25% टैक्स

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई की है. ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है.

और पढ़ें

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका, ईरान के साथ कारोबार करने वाले किसी भी देश पर 25 फीसदी टैरिफ लगाएगा, जिससे ईरान और उसके कारोबारी साझेदारों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर इस टैरिफ की जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि ये टैरिफ तत्काल प्रभाव से लागू होगा. ट्रंप ने कहा कि जो भी देश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बिजनेस कर रहा है, उसे अमेरिका के साथ किए जाने वाले सभी बिजनेस पर 25 फीसदी टैरिफ देना होगा और ये तुरंत लागू होगा. यह आदेश फाइनल है.

ट्रंप ने ये फैसला तब लिया है, जब विरोध प्रदर्शनों को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच जबरदस्त तनाव है. ट्रंप कई बार ईरान को धमकी भी दे चुके हैं. अब ट्रंप ने ईरान की कमर तोड़ने के लिए उसके साथ कारोबार करने वालों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. हालांकि, इससे दुनियाभर में अमेरिका के रिश्ते भी प्रभावित हो सकते हैं. क्योंकि ईरान के पार्टनर्स में न सिर्फ आसपास के मुल्क शामिल हैं, बल्कि भारत, तुर्की, चीन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी हैं.

Advertisement

ट्रंप ने अपने फैसले में अभी इस बात की भी कोई डिटेल नहीं दी है कि इस टैरिफ को कैसे लागू किया जाएगा, किन देशों पर इसका असर पड़ेगा और क्या किसी को इससे छूट मिलेगी या नहीं.

अमेरिका और ईरान में तनाव

विरोध प्रदर्शनों के कारण अमेरिका और ईरान में जबरदस्त तनाव है. ईरान में दो हफ्तों से ज्यादा समय से सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं. इन प्रदर्शनों में अब तक लगभग 600 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है जबकि 10,670 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है.

प्रदर्शनकारियों को अमेरिका और ट्रंप समर्थन दे चुके हैं. ट्रंप कई बार धमकी भी दे चुके हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा जाता है या उनके खिलाफ हिंसा होती है तो अमेरिका उनकी मदद करेगा.

इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप ईरान पर कार्रवाई करने के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जिसमें एयरस्ट्राइक का विकल्प भी शामिल है. वहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और ईरानी नेता इन विरोध प्रदर्शनों के लिए अमेरिका और इजरायल पर आरोप लगा रहे हैं. खामेनेई भी कई बार खुलकर अमेरिका को चेतावनी दे चुके हैं. उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि ट्रंप को अपने देश को संभाल लेना चाहिए.

---- समाप्त ----