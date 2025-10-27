scorecardresearch
 

'बहुत सम्मान महसूस कर रहा हूं...', जापान दौरे पर जाने से पहले ऐसा क्यों बोले डोनाल्ड ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि वे मलेशिया से जापान जा रहे हैं. उन्होंने अपने मलेशिया दौरे को सफल बताया और ट्रेड तथा रेयर अर्थ डील साइन करने की जानकारी दी.

ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सुलह करवाने का क्रेडिट लिया. (File Photo: ITG)
ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सुलह करवाने का क्रेडिट लिया. (File Photo: ITG)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह मलेशिया से जापान जा रहे हैं. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपने दौरे के दौरान हासिल हुई ट्रेड और शांति की सफलताओं की तारीफ की.

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "अभी-अभी मलेशिया से निकल रहा हूं, एक बहुत बढ़िया और बहुत जिंदा देश है. बड़े ट्रेड और रेयर अर्थ डील साइन किए, और कल, सबसे ज़रूरी बात, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शांति संधि पर साइन हुआ. कोई युद्ध नहीं, लाखों जानें बचाई गईं. यह काम करके बहुत सम्मान महसूस हो रहा है."

ट्रंप ने पोस्ट के आखिरी हिस्से में इशारा किया कि अब वे जापान के लिए निकल रहे हैं.

'स्थिरता, खुशहाली और शांति...'

डोनाल्ड ट्रंप चल रहे आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मलेशिया पहुंचे थे. सेरेमनी में बोलते हुए, ट्रंप ने अपनी दौरे को 'दोस्ती और सद्भावना का मिशन' बताया, जिसका मकसद व्यापार को गहरा करना, सुरक्षा को मज़बूत करना और पूरे क्षेत्र में स्थिरता, खुशहाली और शांति को बढ़ावा देना है. उन्होंने आगे कहा, "इसलिए मुझे खुशी है कि इस हफ़्ते मलेशिया के साथ एग्रीमेंट के अलावा, हम कई अन्य इंडो-पैसिफिक पार्टनर्स के साथ भी ट्रेड डील साइन कर रहे हैं या उन्हें पूरा करने के करीब हैं.कंबोडिया से लेकर जापान और दक्षिण कोरिया तक, हम एनर्जी, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ज़रूरी मिनरल्स और दूसरे इंडस्ट्रीज़ में बेहतर पार्टनरशिप बनाने के लिए खुश हैं."

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की भी तारीफ करते हुए कहा, "अमेरिका अपने सुनहरे दौर से गुज़र रहा है. पिछले साल हम एक ऐसा देश थे, जो एक अलग तरह की सेमी लीडरशिप के तहत बहुत खराब प्रदर्शन कर रहा था. मैं उसे लीडरशिप भी नहीं कहता. लेकिन इस साल हम ऐसे आंकड़े हासिल कर रहे हैं, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई देश ऐसा कर सकता है."

उन्होंने आगे कहा कि मेरे पहले साल के आखिर तक, अमेरिका में $20 ट्रिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा. दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है, जिसने इसके आस-पास भी कुछ किया हो. पिछले साल, जब चार साल के लिए इसकी घोषणा की गई थी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने $1 ट्रिलियन से भी कम किया था. और हम 20 से ज़्यादा करने जा रहे हैं.यह बहुत बड़ा अंतर है.

