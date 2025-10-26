'मैं हर महीने एक युद्ध रुकवाता हूं... अब पाक-अफगान की बारी', बोले ट्रंप, UN को भी लपेट दिया

थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं ने रविवार को अपनी सेनाओं के बीच विस्तारित युद्धविराम समझौते पर साइन किए. इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे. ट्रंप ने कहा कि यह उन आठ युद्धों में से एक था जिन्हें उनके प्रशासन ने सिर्फ आठ महीनों में खत्म किया है यानी औसतन हर महीने एक युद्ध खत्म हुआ.

'जल्द सुलझा दूंगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का झगड़ा'

उन्होंने कहा कि अब सिर्फ एक संघर्ष बाकी है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शुरू हुआ है. ट्रंप ने भरोसा जताया कि वह इसे भी जल्दी सुलझा लेंगे. उन्होंने कहा, 'मैं दोनों को जानता हूं. पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और प्रधानमंत्री दोनों बहुत अच्छे लोग हैं. मुझे यकीन है, इसे भी मैं जल्द सुलझा दूंगा.'

उन्होंने आगे कहा, 'कहना तो नहीं चाहिए कि ये मेरा शौक है, क्योंकि यह बहुत गंभीर मामला है. लेकिन सच कहूं तो मैं इसमें अच्छा हूं और मुझे यह करना पसंद है. हालांकि ये काम संयुक्त राष्ट्र (UN) को करना चाहिए, लेकिन वे नहीं करते.'

UN पर कसा तंज

ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र पर तंज कसते हुए कहा, 'संयुक्त राष्ट्र ने तो मेरा टेलीप्रॉम्प्टर बंद कर दिया था जब मैं भाषण दे रहा था. मुझे बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलना पड़ा. वे इसी में अच्छे हैं. एस्केलेटर भी ठीक से नहीं चल रहा था, रुक गया था. लेकिन UN में बहुत क्षमता है, काश वे कुछ करते. उन्होंने इस मुद्दे में हमारे साथ कोई सहयोग नहीं किया.'

Advertisement

एशिया दौरे पर ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप रविवार (26 अक्टूबर) को मलेशिया पहुंचे, जहां से उनकी पांच दिवसीय एशिया यात्रा शुरू हुई. यह ट्रंप का एशिया का पहला दौरा और जनवरी में पद संभालने के बाद विदेश में सबसे लंबा प्रवास है. ट्रंप कुआलालंपुर में शुरू हो रहे आसियान (ASEAN) सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं.

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीजफायर डील

इस दौरान, थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं ने ट्रंप की मौजूदगी में विस्तारित युद्धविराम समझौते पर साइन किए. थाई प्रधानमंत्री ने ट्रंप को दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत समर्पण के लिए धन्यवाद दिया और बताया कि वे जल्द ही हथियार हटाने और युद्धबंदियों को मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे. प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि यह घोषणा पूरी तरह लागू हुई, तो यह स्थायी शांति की नींव रखेगी.

मलेशिया के बाद ट्रंप जापान जाएंगे, जहां वह नई चुनी गई प्रधानमंत्री सना ताका इची से मुलाकात करेंगे. इसके बाद वे दक्षिण कोरिया के बुसान जाएंगे, जहां अंतरराष्ट्रीय व्यापार शिखर सम्मेलन से पहले वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे.

---- समाप्त ----