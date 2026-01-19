क्या ये खामेनेई के लिए आखिरी चेतावनी है? ट्रंप ने सोशल मीडिया पर शेयर किया एक खास मैसेज

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक खास मैसेज शेयर किया है, जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल बढ़ा दी है. यह संदेश सीधे तौर पर उनकी विदेश नीति की सोच और मंशा को दिखाता है. ट्रंप के पोस्ट से इस बात की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है कि क्या अमेरिका ईरान में सैन्य कार्रवाई करेगा?

राष्ट्रपति ट्रंप ने यह मैसेज फॉक्स न्यूज के पॉलिटिकल एक्सपर्ट और कॉलमनिस्ट मार्क थीसन के एक बयान के रूप में शेयर किया. इस बयान में थीसन का कहना है, "मुझे लगता है कि ट्रंप अपने कार्यकाल खत्म होने से पहले एक 'फ्री ईरान, फ्री हवाना और फ्री काराकास' का दौरा करेंगे." हवाना क्यूबा की राजधानी है और कराकस वेनेजुएला की राजधानी है, जहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हाल ही अमेरिकी ड्रग एजेंसी ने अरेस्ट किया था.

थीसन की यह टिप्पणी Fox News के शो Life, Liberty & Levin में दी गई थी. इंटरव्यू के दौरान मार्क थीसन ने ट्रंप की विदेश नीति की जमकर तारीफ की और इसे "नई तरह की कंज़र्वेटिव इंटरनेशनल लीडरशिप" बताया. उनके मुताबिक, ट्रंप प्रशासन 'MAGA फॉरेन पॉलिसी' के तहत दुनिया के कई हिस्सों में अमेरिका की सैन्य और आर्थिक ताकत का खुलकर इस्तेमाल कर रहा है, खासकर ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों में.

ट्रंप का मैसेज का मतलब क्या है?

थीसन ने यह भी कहा कि ट्रंप ऐसे इलाकों में दबाव बना रहे हैं, जहां पहले से राजनीतिक तनाव और अस्थिरता है. ट्रंप द्वारा इस बयान को शेयर करना यह संकेत देता है कि वह इन देशों में सत्ता परिवर्तन की सोच को लेकर गंभीर हैं.

ईरान को मिलिट्री एक्शन की धमकियां दे रहे ट्रंप

विशेषज्ञ मानते हैं कि यह पोस्ट सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि उन देशों के लिए एक कड़ा संदेश भी हो सकता है, जहां अमेरिका लंबे समय से राजनीतिक बदलाव की बात करता रहा है. यह संदेश ऐसे समय आया है, जब ईरान में विरोध प्रदर्शन, वेनेजुएला में सत्ता संघर्ष और अमेरिका की सख्त नीति लगातार चर्चा में है. ईरान को लेकर ट्रंप लगातार कहते रहे हैं कि वह प्रदर्शनकारियों को रेस्क्यू में सैन्य कार्रवाई करेंगे.

