scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अब टाइम आ गया है...', ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने दी आखिरी वॉर्निंग, रूस को भी लपेटा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क पर दबाव बढ़ा दिया है. रूस के खतरे का हवाला देते हुए ट्रंप ने डेनमार्क समेत सात नाटो देशों पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है. यूरोप ने इसे ब्लैकमेल बताया है, जबकि ट्रंप का कहना है कि "अब समय आ गया है."

Advertisement
X
ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड को रूस के खतरे से बचाना होगा. (Photo: AP)
ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड को रूस के खतरे से बचाना होगा. (Photo: AP)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपना रुख और सख्त कर लिया है. ट्रंप का कहना है कि डेनमार्क बीते 20 वर्षों से ग्रीनलैंड में रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकने में नाकाम रहा है. इसी आधार पर उन्होंने ग्रीनलैंड को अमेरिका के नियंत्रण में लाने की जरूरत बताई है.

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया कि नाटो ने डेनमार्क को लंबे समय से रूसी खतरे को हटाने की चेतावनी दी थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने लिखा, "अब समय आ गया है, और यह होकर रहेगा." इस बयान को ग्रीनलैंड पर सीधे दबाव के रूप में देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें: 85 साल का रिलेशन, मिलिट्री बेस और न्यूक्लियर रिसर्च... ग्रीनलैंड को यूं ही नहीं कब्जाना चाहता अमेरिका

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump invites Prime Minister Modi to Gaza peace board
अमेरिकी राष्ट्रपति ने PM मोदी को भेजा निमंत्रण पत्र
Trump
क्या खामेनेई के लिए ये आखिरी चेतावनी है? ट्रंप ने शेयर किया एक खास मैसेज
us iran tension
ईरान में सरकारी चैनल को हैक कर प्रोटेस्ट का चलाया वीडियो, राष्ट्रपति बोले- खामेनेई पर हमला हुआ तो...
Stock Market Crash Reason
ट्रंप के नए टैरिफ का टेरर... जापान से हांगकांग तक हाहाकार, भारतीय शेयर बाजार भी धड़ाम
डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी को भेजा गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण

इससे पहले ट्रंप ने ऐलान किया था कि 1 फरवरी 2026 से डेनमार्क समेत सात नाटो सहयोगी देशों - नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा. ट्रंप ने कहा कि 1 जून से यह टैरिफ बढ़कर 25 प्रतिशत हो जाएगा और तब तक जारी रहेगा, जब तक "ग्रीनलैंड की पूरी और स्थायी हल" नहीं हो जाता.

Advertisement

अमेरिका को 'गोल्डन डोम' के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत

ट्रंप का तर्क है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए "बहुत जरूरी" है. उनका कहना है कि प्रस्तावित 'गोल्डन डोम' मिसाइल डिफेंस सिस्टम के निर्माण के लिए ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति अहम है.

हालांकि डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूटे बोरुप एगेडे दोनों ही साफ कर चुके हैं कि "ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है." यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप की टैरिफ धमकी को "ब्लैकमेल" और "अस्वीकार्य दबाव" करार दिया है.

यह भी पढ़ें: 'अमेरिका पर लगाएंगे 93 बिलियन यूरो का टैरिफ' ट्रंप के ग्रीनलैंड टैरिफ के जवाब में यूरोपीय संघ का ऐलान

मेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच तनाव

हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि डेनमार्क पर अभूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय दबाव की बात कही जा रही है. अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच हर दो-तीन हफ्ते में बातचीत के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाने पर सहमति बनी है, लेकिन ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर तीनों के बीच बुनियादी मतभेद अब भी बरकरार हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement