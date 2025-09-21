scorecardresearch
 

'भारत-PAK जंग मैंने रुकवाई, मुझे मिलना चाहिए नोबेल शांति पुरस्कार', अवॉर्ड पाने के लिए ट्रंप ने फिर लिया सीजफायर का क्रेडिट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान और अन्य देशों के बीच युद्ध रोकने का क्रेडिट खुद को दिया है. उन्होंने दावा किया कि भारत-पाकिस्तान विवाद को व्यापार के जरिए सुलझाया और सात युद्धों को रोका. ट्रंप ने कहा कि उन्हें इसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए. साथ ही कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध को हल करना अपेक्षित से कठिन रहा और पुतिन से निराशा हुई.

ट्रंप ने वैश्विक शांति में अपने योगदान का क्रेडिट लिया (Photo: AP)
ट्रंप ने वैश्विक शांति में अपने योगदान का क्रेडिट लिया (Photo: AP)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर का क्रेडिट लेने की बात दोहराई. साथ ही दावा किया कि उन्होंने भारत-PAK विवाद को व्यापार के जरिए सुलझाया था. ट्रंप ने कहा कि 7 युद्धों को समाप्त करने के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए. वैश्विक मंच पर हम एक बार फिर ऐसे काम कर रहे हैं, जिनके लिए हमें उस स्तर पर सम्मान मिल रहा है जो पहले कभी नहीं मिला.

ट्रंप ने शनिवार को अमेरिकन कॉर्नरस्टोन इंस्टीट्यूट के संस्थापक के डिनर में कहा कि हम शांति समझौते कर रहे हैं और युद्ध रोक रहे हैं. इसलिए हमने भारत-पाकिस्तान और थाईलैंड-कंबोडिया के बीच युद्ध रोक दिए. उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बारे में सोचो. मैंने युद्ध कैसे रोका? क्या आप जानते हैं मैंने इसे व्यापार के जरिए रोका. क्योंकि वे व्यापार करना चाहते हैं. और मैं दोनों नेताओं का बहुत सम्मान करता हूं. 

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक,  अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि देखो हमने भारत-पाकिस्तान, थाईलैंड-कंबोडिया, आर्मेनिया-अज़रबैजान, कोसोवो-सर्बिया, इज़रायल-ईरान, मिस्र-इथियोपिया, रवांडा-कांगो जैसे कई युद्धों को रोका.  और उनमें से 60 प्रतिशत को व्यापार के कारण रोका गया.

ट्रंप ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि अगर वे रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष रोक दें, तो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए. इस पर उन्होंने पूछा कि बाकी सात युद्ध जो मैंने रुकवाए, उनके लिए क्या मिलेगा. मुझे तो हर एक युद्ध रुकवाने के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए. लेकिन कहा गया कि अगर आप रूस-यूक्रेन युद्ध रुकवाते हैं तो आपको नोबेल मिलेगा. 

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सोचा था कि रूस-यूक्रेन संघर्ष को हल करना आसान होगा, क्योंकि उनके राष्ट्रपति पुतिन के साथ अच्छे संबंध हैं. उन्होंने कहा कि मैं पुतिन से बहुत निराश हूं. मुझे लगा था कि यह सबसे आसान होगा, लेकिन हम इसे किसी न किसी तरह से सुलझा लेंगे.

    एशिया कप 2025 शेड्यूल
