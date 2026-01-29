scorecardresearch
 
कोलंबिया में लैंडिग से ठीक पहले रडार सिस्टम से गायब हुआ विमान, सांसद समेत 15 लोग थे सवार

कोलंबिया में कुकुटा से ओकाणा जा रहा एक कमर्शियल विमान (Beechcraft 1900) 15 लोगों के साथ लापता हो गया है. विमान का आखिरी संपर्क लैंडिंग से कुछ मिनट पहले ही हुआ था. कैटटुम्बो क्षेत्र में सघन खोज अभियान चलाया जा रहा है.

कोलम्बिया–वेनेज़ुएला सीमा पर 15 सवारों वाला विमान लापता (Photo-SATENA )
कोलम्बिया–वेनेज़ुएला सीमा पर 15 सवारों वाला विमान लापता (Photo-SATENA )

कोलंबिया और वेनेजुएला की सीमा के पास 15 लोगों को ले जा रहा एक कमर्शियल जेट लापता हो गया है. कोलंबियाई विमानन अधिकारियों और राज्य एयरलाइन SATENA के अनुसार, विमान का आखिरी रडार संपर्क 'कैटटुम्बो' (Catatumbo) क्षेत्र के ऊपर दर्ज किया गया था.

लापता विमान Beechcraft 1900 (पंजीकरण HK4709) है, जिसे SEARCA कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा था. फ्लाइट संख्या NSE 8849 ने स्थानीय समयानुसार सुबह 11:42 बजे कुकुटा (Cúcuta) से ओकाणा (Ocaña) के लिए उड़ान भरी थी. इसे दोपहर 12:05 बजे उतरना था, लेकिन सुबह 11:54 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इसका संपर्क टूट गया. विमान में 13 यात्री और 2 क्रू सदस्य सवार थे.

कोलंबियाई एयरोस्पेस फोर्स और नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के दुर्घटना जांच निदेशालय ने तत्काल खोज और बचाव प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिया है. परिजनों की सहायता के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर (601) 919 3333 भी जारी किया गया है. अभी तक विमान का कोई सुराग नहीं मिल पाया है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा टला, गलत रनवे पर उतरा था अफगान प्लेन

खोज एवं बचाव अभियान रेस्क्यू संगठनों के साथ मिलकर  चलाया जा रहा है और राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए एकीकृत कमांड पोस्ट स्थापित किया गया है.अधिकारियों ने बताया कि जनवरी के दौरान पिछले कई हफ्तों से क्षेत्र में लगातार बादल छाए रहने के कारण मौसम प्रतिकूल बना हुआ है.

बताया जा रहा है कि विमान में एक सांसद और एक चुनावी उम्मीदवार भी सवार थे. स्थानीय सांसद विलमर कैरिल्लो ने बताया, “हमें इस विमान हादसे की सूचना बेहद चिंता के साथ मिली है, जिसमें मेरे सहयोगी डियोजेनेस किंतेरो, कार्लोस साल्सेडो और उनकी टीमें यात्रा कर रही थीं.” डियोजेनेस किंतेरो कोलंबिया की चैंबर ऑफ डेप्युटीज़ के सदस्य हैं, जबकि कार्लोस साल्सेडो आगामी चुनावों के उम्मीदवार हैं.

---- समाप्त ----
