आसमान में अटकीं 238 जानें! रूसी विमान में तकनीकी खराबी, चीन में इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी

थाईलैंड से 238 यात्रियों के साथ उड़ान भरने वाला अजूर एयर (Azur Air) का एक विमान चीन के आसमान में संकट का शिकार हो गया है. विमान आपातकालीन सिग्नल भेजने के बाद अब चीन के लान्झू (Lanzhou) हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा है.

थाईलैंड से उड़ी थी फ्लाइट (Representative Photo: Pexels)
अजूर एयर के एक बोइंग 757 विमान ने चीन के ऊपर उड़ान भरते वक्त 'डिस्ट्रेस सिग्नल' (आपातकालीन संकेत) भेजा है और अब वह लान्झू एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने वाला है. रूसी और चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक, इस विमान में कुल 238 यात्री सवार हैं. फ्लाइट संख्या ZF-2998 ने करीब चार घंटे पहले थाईलैंड से उड़ान भरी थी, जिसके बाद तकनीकी खराबी या किसी अन्य संकट की वजह से पायलट को यह सिग्नल जारी करना पड़ा.

एयरलाइन की प्रेस सेवा ने कहा है कि विमान लान्झू एयरपोर्ट पर अनशेड्यूल्ड (अनिर्धारित) लैंडिंग की तैयारी कर रहा है. कंपनी की संबंधित सेवाएं स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और इसे नियंत्रण में बता रही हैं. 

लान्झू हवाई अड्डे पर आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया है, जिससे विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो सके.

बोइंग 757 में अचानक आया संकट

रूसी मीडिया के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, अजूर एयर का यह बोइंग 757 विमान अपनी नियमित उड़ान पर था, तभी अचानक पायलट को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजना पड़ा. 238 यात्रियों की मौजूदगी की वजह से यह मामला बेहद संवेदनशील हो गया है. थाईलैंड से उड़ान भरने के चार घंटे बाद यह इमरजेंसी स्थिति पैदा हुई, जिससे विमान को नजदीकी लान्झू हवाई अड्डे की ओर मोड़ना पड़ा.

यह भी पढ़ें: 'प्लेन में बम है!', टॉयलेट में टिश्यू पेपर पर लिखी मिली धमकी, लखनऊ में हुई इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग

अलर्ट पर एयरलाइन और एयरपोर्ट...

अजूर एयर ने बयान जारी कर कहा है कि उनकी टीम स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है. अनशेड्यूल्ड लैंडिंग के लिए लान्झू एयरपोर्ट के रनवे को खाली करा लिया गया है और फायर ब्रिगेड व मेडिकल टीमों को तैनात कर दिया गया है. विमान के उतरने के बाद ही डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने के सटीक कारणों का पता चल पाएगा.

