'प्लेन में बम है!', टॉयलेट में टिश्यू पेपर पर लिखी मिली धमकी, लखनऊ में हुई इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग

दिल्ली से बागडोगरा जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट में रविवार सुबह बम की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया. इसके बाद विमान को एहतियातन लखनऊ डायवर्ट कर दिया गया. विमान में 230 यात्री सवार थे, जिनमें 222 वयस्क और 8 बच्चे शामिल थे. इसके अलावा 2 पायलट और 5 क्रू मेंबर भी मौजूद थे.

इंडिगो की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 18 जनवरी 2026 को दिल्ली से बागडोगरा जा रही फ्लाइट संख्या 6ई 6650 में बम की सूचना मिली थी. तय सुरक्षा प्रक्रिया के तहत तुरंत संबंधित एजेंसियों को जानकारी दी गई और विमान को लखनऊ उतारा गया. एयरलाइन ने कहा कि वह जांच में पूरी तरह सहयोग कर रही है और यात्रियों की सुविधा के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं.

टिश्यू पेपर पर लिखी थी बम की बात

कंपनी ने साफ किया कि यात्रियों, क्रू और विमान की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. बम की सूचना के बाद फ्लाइट में अफरा तफरी का माहौल बन गया. पुलिस के मुताबिक विमान के टॉयलेट में टिश्यू पेपर पर लिखा एक मैसेज मिला, जिसमें बम होने की बात कही गई थी. इसी के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया.

एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि फ्लाइट में कुल 238 लोग सवार थे, जिनमें यात्री, पायलट और क्रू शामिल थे. विमान दिल्ली से बागडोगरा जा रहा था और आपात स्थिति में लखनऊ में सुरक्षित लैंडिंग कराई गई. फिलहाल विमान की गहन तलाशी ली जा रही है.

सुबह 9:17 बजे लखनऊ में उतरा विमान

जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 8 बजकर 46 मिनट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बम की सूचना मिली थी. इसके बाद फ्लाइट ने सुबह 9 बजकर 17 मिनट पर लखनऊ में सुरक्षित लैंडिंग की. लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरते ही सुरक्षा बलों ने विमान को आइसोलेशन बे में खड़ा किया. बम निरोधक दस्ता और सीआईएसएफ की टीमों ने जांच शुरू की. सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर स्कैन किया गया और एयरपोर्ट पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया.

