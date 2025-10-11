scorecardresearch
 

Feedback

कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आएंगी भारत, एस जयशंकर और गोयल से करेंगी मुलाकात

कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद 12 से 17 अक्टूबर तक भारत, सिंगापुर और चीन का दौरा करेंगी. दिल्ली में आनंद भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से व्यापार, ऊर्जा परिवर्तन और सुरक्षा पर बातचीत करेंगी.

Advertisement
X
कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए आएंगी (Photo: Reuters)
कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए आएंगी (Photo: Reuters)

Canada FM to visit India: कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने घोषणा की है कि वह 12 से 17 अक्टूबर तक भारत, सिंगापुर और चीन का दौरा करेंगी. यह यात्रा कनाडा की इंडो-पैसिफिक रणनीति के तहत इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए है.

दिल्ली में मंत्री आनंद की भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात होगी. दोनों देश व्यापार डायवर्सिफिकेशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर रणनीतिक सहयोग के लिए एक ढांचा तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं.

मुंबई में भी मंत्री आनंद का दौरा होगा, जहां वह कनाडाई और भारतीय कंपनियों के साथ मिलेंगी. ये कंपनियां दोनों देशों में निवेश, रोजगार सृजन और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं.

सम्बंधित ख़बरें

canada students left or hidden?
Canada में गायब हुए 47,000 विदेशी स्टूडेंट्स, जानें... 
कनाडा की सांसद में इस मामले पर संस्थानों से मजबूत जवाबदेही की मांग उठी है. (फोटो-Freepik)
कनाडा में कहां ‘गायब’ हो गए दूसरे देशों से आए 47 हजार स्टूडेंट्स?  
व्हाइट हाउस में ट्रंप- कार्नी की मुलाकात, देखें दुनिया की बड़ी खबरें  
Lawrence Bishnoi.
'कर्मचारियों को नहीं देता है सैलरी...', कनाडा में बिश्नोई गैंग ने रेस्टोरेंट मालिक के तीन ठिकानों पर की फायरिंग 
Carney Trump
कनाडा के PM मार्क कार्नी ने की ट्रंप की तारीफ, भारत-पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने का दिया क्रेडिट 

विदेश मंत्री अनीता आनंद का आगामी भारत दौरा हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच आई गंभीर दरार के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है. यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों की मरम्मत की दिशा में एक संभावित पहल हो सकती है.

भारत-कनाडा संबंध पिछले कुछ समय से गंभीर संकट में हैं. खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोप और भारतीय राजनयिकों को निष्कासित करने से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था.

Advertisement

यह भी पढ़ें: कनाडा में कहां ‘गायब’ हो गए दूसरे देशों से आए 47 हजार स्टूडेंट्स? यहां भारत से भी जाते हैं कई छात्र

इसके परिणामस्वरूप दोनों देशों ने एक-दूसरे के राजनयिकों को निकाल दिया था. भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं रोक दीं थी. जिसकी वजह से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश पर नकारात्मक असर पड़ा था. 

दौरे का रणनीतिक महत्व

आनंद का दौरा दिखाता है कि कनाडा अब रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में गंभीर है. विदेश मंत्री स्तर की यात्रा एक स्पष्ट संकेत है कि दोनों देश बातचीत के रास्ते खुले रखना चाहते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    IND vs WI Live Score
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement