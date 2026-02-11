scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कनाडा: टंबलर रिज के एक स्कूल में फायरिंग, शूटर समेत 9 की मौत और 25 घायल

कनाडा में टंबलर रिज के एक माध्यमिक स्कूल और एक रिहायशी घर में गोलीबारी की घटना सामने आई. इस फायरिंग में हमलावर समेत 7 लोगों की मौत हो गई. अब पुलिस हमलावर के मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

Advertisement
X
पुलिस को स्कूल के अलावा एक घर से भी 2 शव मिले. (Representative Photo)
पुलिस को स्कूल के अलावा एक घर से भी 2 शव मिले. (Representative Photo)

कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया (BC) प्रांत के टंबलर रिज शहर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मंगलवार को एक माध्यमिक स्कूल और एक रिहायशी घर में गोलीबारी हुई, जिसमें हमलावर समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई. वहीं, इस फायरिंग में 25 लोग घायल भी हो गए. 

रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) के मुताबिक, दोपहर लगभग 1:20 बजे 'टंबलर रिज सेकेंडरी स्कूल' में एक सक्रिय शूटर के होने की रिपोर्ट मिली. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके में 'पुलिस इनिशिएटेड पब्लिक अलर्ट' (PIPA) जारी किया और स्कूल को चारों ओर से घेर लिया.

स्कूल में दाखिल होने पर पुलिस अधिकारियों को 7 लोगों के शव मिले. पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक संदिग्ध के मारे जाने की आशंका है, लेकिन अभी इस बात की जांच की जा रही है कि क्या कोई दूसरा हमलावर भी इस घटना में शामिल है. 

सम्बंधित ख़बरें

WORLD CUP
साउथ अफ्रीका ने कनाडा को 57 रनों से दी शिकस्त, एनगिडी ने झटके 4 विकेट
An Indian-origin IT professional was shot dead in Toronto Canada
कर्नाटक के IT प्रोफेशनल की कनाडा में हत्या, शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में गाड़ी पर हुई गोलीबारी
File photo of NSA Ajit Doval with his Canadian counterpart Nathalie Drouin. (PTI photo)
भारत-कनाडा रिश्तों में नई शुरुआत! NSA अजित डोभाल ने ओटावा में समकक्ष से की मुलाकात
‘प्रोजेक्ट साउथ’ पर जानकारी देते पुलिस ऑफिसर
क्रिमिनल गैंग्स को संवेदनशील जानकारी देने का आरोप, 7 पुलिस अधिकारी अरेस्ट
Kapil Sharma का Lawrence Bishnoi पर तंज? वायरल बयान

स्कूल और घर से 9 शव बरामद

जांच में स्कूल से जुड़ी इस घटना के तार एक स्थानीय निवास से भी जुड़ा पाए गए. वहां तलाशी के दौरान पुलिस को दो और लोगों के शव बरामद हुए. स्थिति को काबू में देख पुलिस ने शाम 5:45 बजे पब्लिक अलर्ट वापस ले लिया था और अब आगे की जांच जारी है. पुलिस हमलावर के मकसद पता लगाने की कोशिश कर रही है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: नोएडा: अंतरराष्ट्रीय शूटर शिवम ठाकुर पर बोलेरो सवार युवकों ने किया हमला, एक आरोपी गिरफ्तार, नहीं हुई फायरिंग की पुष्टी

लोगों को घरों में रहने की सलाह

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 'BC RCMP मेजर क्राइम' विभाग ने जांच की कमान संभाल ली है. इलाके में इमरजेंसी रिस्पांस टीम और फ्रंटलाइन अधिकारियों के साथ-साथ विक्टिम सर्विसेज को भी तैनात किया गया है, ताकि प्रभावित परिवारों को मानसिक और सामाजिक सहायता प्रदान की जा सके.

कस्बे की करीब 2400 की आबादी को घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि पड़ोसी इलाकों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है.

यह भी पढ़ें: कनाडा में भारतीय मूल के युवक की सरेआम हत्या, गैंगवार से जुड़ा मामला, जलती कार भी बरामद

बंद किए गए सेकेंडरी और एलिमेंट्री स्कूल

सुरक्षा के मद्देनजर टंबलर रिज के सेकेंडरी और एलिमेंट्री दोनों स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है. स्थानीय विधायक लैरी न्यूफेल्ड ने जानकारी दी है कि समुदाय की मदद के लिए बड़ी संख्या में पुलिस (RCMP) और एम्बुलेंस की टीमें तैनात की गई हैं. उन्होंने सुरक्षा कारणों से फिलहाल ज्यादा जानकारी साझा करने से मना किया है, ताकि चल रहे ऑपरेशन में कोई परेशानी न आए. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement