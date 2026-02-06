नोएडा: अंतरराष्ट्रीय शूटर शिवम ठाकुर पर बोलेरो सवार युवकों ने किया हमला, एक आरोपी गिरफ्तार, नहीं हुई फायरिंग की पुष्टी

अंतरराष्ट्रीय स्तर के शूटर शिवम ठाकुर का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में शिवम ने आरोप लगाया है कि थाना इकोटेक-3 क्षेत्र के कुलेसरा पुश्ता पर देर रात उनकी कार का पीछा किया गया और उन पर फायरिंग भी की गई. शिवम ठाकुर सेक्टर-168 के निवासी हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 30 से अधिक मेडल जीत चुके हैं. वायरल वीडियो में वह बताते हैं कि बुधवार देर रात करीब 12 बजे वह अपने माता-पिता से मिलने के बाद घर लौट रहे थे. इसी दौरान कुलेसरा पुश्ता पर बोलेरो सवार कुछ लोग उनका पीछा करने लगे.

खिलाड़ी के अनुसार उन्हें शक हुआ तो उन्होंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन बोलेरो लगातार पीछे लगी रही. आरोप है कि करीब आधा किलोमीटर तक पीछा करने के बाद बदमाशों ने उनकी ग्रैंड विटारा कार में दो बार पीछे से टक्कर मारी. इसके बाद उन पर फायरिंग की गई. शिवम ने बताया कि घर से कुछ सौ मीटर पहले यह घटना हुई. जैसे ही वह घर के पास रुके, आरोपी वहां से फरार हो गए. वीडियो में शिवम रोते हुए मुख्यमंत्री, खेल मंत्री और पुलिस कमिश्नर से कार्रवाई की मांग करते दिखे. उन्होंने कहा कि वह अपने माता-पिता के इकलौते बेटे हैं और घटना के बाद काफी डर महसूस कर रहे हैं.

बोलेरो सवार युवकों ने मारी टक्कर

वहीं नोएडा पुलिस के मीडिया सेल ने जानकारी दी कि दिनांक 04/05.02.2026 की रात शिकायतकर्ता के वाहन में पीछे से एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी. शिकायत के आधार पर थाना इकोटेक-3 में अभियोग दर्ज कर लिया गया है. आरके गौतम एडिशनल डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बोलेरो गाड़ी यूपी 16 डीबी 5873 और चालक दीपक पुत्र वीर सिंह निवासी मधुबन बिहार ग्राम कुलेसरा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. आरोपी की उम्र करीब 26 साल बताई गई है.

पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया

इसके अलावा पुलिस ने बताया कि शिवम ठाकुर और दीपक एक ही कॉलोनी के निवासी और पड़ोसी हैं. दोनों के बीच पहले कोई विवाद सामने नहीं आया है. जांच में गोली चलने जैसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है. मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

