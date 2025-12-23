scorecardresearch
 
'भारत से जल्दी रिश्ते सुधारो...', तनाव के बीच रूस ने बांग्लादेश से की दो टूक बात

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा भड़क गई है, जिसमें भारत को भी निशाना बनाया जा रहा है. भारत और बांग्लादेश ने वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं

रूस ने बांग्लादेश को भारत से रिश्ते सुधारने की सलाह दी है (File Photo: Reuters)
बांग्लादेश अस्थिरता के दौरे से गुजर रहा है जहां उसकी राजधानी ढाका में बीते हफ्ते से हिंसा का दौर जारी है. बांग्लादेश के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन किए हैं जिसमें भारत को भी टार्गेट किया जा रहा है. बांग्लादेश के हालात देखते हुए भारत ने चटगांव स्थित इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर में वीजा सर्विसेज रोक दी थी. इसके बाद बांग्लादेश ने भी कांसुलर और वीजा सर्विसेंज अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है.

दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव पर अब रूस ने प्रतिक्रिया दी है. रूस ने कहा है कि बांग्लादेश रिश्तों को सुधारने में जितना जल्दी करेगा, उतना ही बेहतर होगा.

बांग्लादेश में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर जी. खोजिन ने सोमवार को बांग्लादेश और भारत से दोनों देशों के बीच जारी तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए कोई रास्ता निकालने का आग्रह किया.

ढाका स्थित रूसी दूतावास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए खोजिन ने कहा कि बांग्लादेश में होने वाले आगामी चुनाव से पहले अनुकूल माहौल बनाया जाना जरूरी है और इसके लिए भारत के साथ तनाव कम करना अहम है. उन्होंने कहा, 'यह जितनी जल्दी हो, उतना बेहतर है.'

उन्होंने साफ किया कि रूस बांग्लादेश और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन उसका मानना है कि यह समझदारी होगी कि मौजूदा स्तर से आगे तनाव न बढ़ने दिया जाए.

खोजिन ने इस बात पर भी जोर दिया कि द्विपक्षीय संबंध आपसी भरोसे और विश्वास पर आधारित होने चाहिए.

भारत-बांग्लादेश के बिगड़ते संबंध

भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक संबंध रहे हैं जिनकी जड़ें बांग्लादेश की आजादी तक गई हैं. बांग्लादेश की आजादी में भारत की अहम भूमिका रही थी और संस्थापक शेख मुजीबुर्रहमान (बंगबंधु) का परिवार इसे भली-भांति जानता था.

'बंगबंधु' की बेटी और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे लेकिन पिछले साल जुलाई-अगस्त में हुए छात्र आंदोलन की वजह से उनकी सरकार गिर गई और उन्हें शरण के लिए भारत भागना पड़ा. बांग्लादेश में अब नोबेल पुरस्कार विजेता शेख यूनुस की कार्यकारी सरकार है जो इस्लामी कट्टरपंथियों को शह देती है. यूनुस के शासन के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर खूब हमले हुए हैं.

बांग्लादेश में स्थिति उस वक्त बिगड़ गई जब 12 दिसंबर को अज्ञात बंदूकधारियों ने इंकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी को गोली दी. गोली लगने के बाद भारत विरोधी हादी को बेहतर इलाज के लिए थाईलैंड ले जाया गया. 

हालांकि, बीते हफ्ते गुरुवार को उसकी मौत हो गई. हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई और उपद्रवियों ने जमकर बवाल किया. दंगाई बांग्लादेश के सरकारी आवास और भारत से संबंधित डिप्लोमैटिक मिशन को भी टार्गेट कर रहे हैं. 

---- समाप्त ----
