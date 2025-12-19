scorecardresearch
 
उस्मान हादी का शव ढाका पहुंचा, कल संसद भवन के पास होगी जनाजे की नमाज, हाई अलर्ट

पिछले हफ्ते 12 दिसंबर को ढाका में बाइक सवार नकाबपोश हमलावरों ने उस्मान हादी को गोली मारी थी. इस हमले का मुख्य आरोपी और कथित शूटर फैसल करीम है.

उस्मान हादी का शव ढाका एयरपोर्ट पहुंचा (Photo: Reuters)
उस्मान हादी का शव ढाका एयरपोर्ट पहुंचा (Photo: Reuters)

बांग्लादेश के कट्टर भारत विरोधी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत से देशभर में हिंसा भड़क उठी है. जगह-जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं. हिंसा का आलम ये है कि ईशनिंदा के आरोप में दंगाइयों ने एक हिंदू शख्स को पीट-पीटकर मार डाला और उसके शव को जला डाला. इन सबके बीच हादी का शव सिंगापुर से ढाका एयरपोर्ट पहुंच गया है. 

हादी के शव को शुक्रवार दोपहर 2.30 बजे जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा लाया जाएगा, जहां जनाजे की नमाज अदा की जाएगी. इसे लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है. लोगों से किसी भी तरह का बैग और भारी सामान नहीं लाने की सलाह दी गई है. इसके साथ ही कहा गया कि इस दौरान संसद भवन और उसके आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

हादी को 12 दिसंबर को ढाका में बाइक सवार लोगों ने गोली मारी थी. उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए बाद में सिंगापुर ले जाया गया था, जहां उनकी गुरुवार रात मौत हो गई. हादी की मौत की खबर से बांग्लादेश उबल पड़ा. कई शहरों में विरोध प्रदर्शन होने शुरू हुए. इन सबके बीच ढाका के पास भालुका में ईशनिंदा के आरोप में एक हिंदू युवक को पीट-पीटकर मार डाला गया.

कहा जा रहा है कि हादी की हत्या का मुख्य आरोपी फैसल करीम के भारत भागने का दावा किया जा रहा है. बांग्लादेशी सुरक्षाबलों के मुताबिक, आरोपी फैसल करीम हादी की हत्या से एक दिन पहले गर्लफ्रेंड के साथ एक रिजॉर्ट में गया था, जहां उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा था कि कल कुछ ऐसा होगा, जिससे बांग्लादेश हिल जाएगा.

वहीं, जांच में सामने आया है कि यह हमला एक संगठित साजिश का नतीजा था. पुलिस के मुताबिक, एक पूर्व काउंसलर को इसका मास्टरमाइंड माना जा रहा है और कम से कम 20 लोग फंडिंग, हथियारों का बंदोबस्त करने और हमले से लेकर फरार होने में शामिल थे. अब तक रैपिड एक्शन बटालियन और पुलिस की ज्वॉइंट कार्रवाई में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

बांग्लादेश सरकार के अंतरिम सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने शुक्रवार को छात्र नेता उस्मान की मौत के बाद भड़के हिंसक प्रदर्शनों के बीच एक हिंदू शख्स की हत्या की कड़ी निंदा की. यूनुस ने जोर देकर कहा कि नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है. उन्होंने कहा कि इस अपराध में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

---- समाप्त ----
