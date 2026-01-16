scorecardresearch
 
जिसकी हत्या में जल उठा था बांग्लादेश, उसी हादी के भाई को यूनुस सरकार ने ब्रिटेन में दे दिया बड़ा पद

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने छात्र नेता उस्मान बिन हादी के बड़े भाई ओमर बिन हादी को यूनाइटेड किंगडम में बांग्लादेश के असिस्टेंट हाई कमीशन में सेकेंड सेक्रेटरी के पद पर तैनात किया है. उस्मान बिन हादी की हत्या के बाद देश में हिंसा फैल गई थी और ओमर बिन हादी विरोध प्रदर्शनों के प्रमुख चेहरा बने थे.

यूनुस सरकार ने हादी के भाई को बड़ा पद दिया है (Photo: AFP/File)
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने छात्र नेता रहे उस्मान बिन हादी के बड़े भाई ओमर बिन हादी को यूनाइटेड किंगडम में बांग्लादेश के असिस्टेंट हाई कमीशन में नियुक्त किया है. पिछले साल 12 दिसंबर को उस्मान हादी को गोली मार दी गई थी जिसके बाद 18 दिसंबर को उनकी मौत के बाद पूरे बांग्लादेश में हिंसा फैल गई थी.

अब हादी के भाई को बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने हाई कमिशन में नियुक्त किया है. सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, ओमर बिन हादी को बर्मिंघम स्थित बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमीशन में सेकेंड सेक्रेटरी के पद पर तीन साल के कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात किया गया है. इस नियुक्ति से जुड़े नोटिफिकेशन पर 15 जनवरी 2026 को हस्ताक्षर किए गए.

लोक प्रशासन मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि ओमर बिन हादी की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी और कार्यभार संभालने की तारीख से तीन साल तक प्रभावी रहेगी. हालांकि औपचारिक रूप से उनकी नियुक्ति बांग्लादेश हाई कमीशन, वॉशिंगटन डीसी के तहत की गई है, लेकिन उनकी पोस्टिंग यूनाइटेड किंगडम में होगी.

चुनावी रैली के दौरान हादी को मारी गई थी गोली

ओमर बिन हादी अपने भाई उस्मान बिन हादी की हत्या के बाद विरोध प्रदर्शनों का एक प्रमुख चेहरा रहे हैं. उस्मान हादी को ढाका में उस वक्त गोली मार दी गई थी जब वो एक चुनावी रैली में थे. गंभीर रूप से घायल हादी को इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया जहां बाद में उनकी मौत हो गई.

अब अंतरिम सरकार ने ओमर बिन हादी को यूके में बांग्लादेश हाई कमीशन में आधिकारिक पद सौंपा है, जिस पर देश में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा हो रही है.

---- समाप्त ----
