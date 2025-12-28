scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बांग्लादेश: NCP को लगा बड़ा झटका... तस्नीम जरा ने छोड़ी पार्टी, निर्दलीय लड़ेंगी चुनाव

जमात के साथ संभावित गठबंधन की खबरों से असहमत होकर तस्नीम जारा ने NCP के सीनियर जॉइंट मेंबर सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दे दिया. वह अब ढाका-9 सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी. तस्नीम जारा पिछले दिनों बांग्लादेश में छात्र आंदोलन की अहम चेहरा रही हैं.

Advertisement
X
जमात के साथ गठबंधन की खबरों के बीच तस्नीम ने छोड़ी पार्टी (Photo: ITG)
जमात के साथ गठबंधन की खबरों के बीच तस्नीम ने छोड़ी पार्टी (Photo: ITG)

बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी की सीनियर जॉइंट मेंबर सेक्रेटरी तस्नीम जारा ने शुक्रवार को जमात के साथ पार्टी के संभावित गठबंधन की सुगबुगाहट के चलते इस्तीफा दे दिया. उन्होंने पार्टी के आंतरिक ग्रुप में मैसेज भेजकर अपने फैसले की पुष्टि की और साथियों का आभार जताया. 

छात्र आंदोलन के बाद एक प्रमुख चेहरे के रूप में उभरीं तस्नीम अब ढाका-9 विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी. पार्टी के एक अन्य जॉइंट मेंबर सेक्रेटरी ने भी उनके इस्तीफे की है. 

पिछले डेढ़ साल से पार्टी में सक्रिय रहीं जारा ने गठबंधन की खबरों को अपने इस्तीफे का मुख्य आधार बनाया है.

सम्बंधित ख़बरें

बांग्लादेश में आखिर कैसे पनपा इतना कट्टर भारत-विरोध? देखें 'श्वेतपत्र'
tarique rehman bnp bangladesh
'यह सिर्फ सपना नहीं, फ्यूचर प्लान है...', 17 साल बाद बांग्लादेश लौटने पर तारिक रहमान की भावुक पोस्ट
Violence by extremists shakes Bangladesh
बांग्लादेश में भीड़'तंत्र' से हिंदुओं को सता रहा डर, देखें ढाका से ग्राउंड रिपोर्ट
बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के सामने युनूस सरकार पूरी तरफ फेल, देखें विशेष
Extremist Jamaat wreaks havoc in Bangladesh
बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का आतंक, रॉकस्टार जेम्स के कंसर्ट में हमला

tasnim jara bangladesh

गठबंधन की सुगबुगाहट और इस्तीफा

NCP और जमात के बीच गठबंधन की चर्चाओं ने पार्टी के अंदर दरार पैदा कर दी है. पार्टी की सबसे होनहार उम्मीदवार मानी जाने वाली तस्नीम जारा ने इन खबरों के बीच अपना पद छोड़ दिया. उन्होंने पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा कि पिछले डेढ़ साल के दौरान उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और वह इसके लिए सभी की आभारी हैं. उन्होंने अपने साथियों को मुस्तकबिल के लिए शुभकामनाएं दीं. तस्नीम का जाना पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक नुकसान माना जा रहा है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: धनबाद: बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ करणी सेना–बजरंग दल की आक्रोश रैली, फूंका पीएम यूनुस का पुतला

अब ढाका-9 से निर्दलीय लड़ेंगी चुनाव

पार्टी छोड़ने के साथ ही तस्नीम जारा ने अपनी अगली रणनीति का भी ऐलान कर दिया है. वह अब किसी पार्टी के बैनर तले नहीं बल्कि एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ढाका-9 सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगी. तस्नीम जुलाई-अगस्त के छात्र आंदोलन के बाद राजनीति में काफी प्रभावशाली होकर उभरी थीं. छात्र-आधारित इस राजनीतिक दल में उनकी पकड़ काफी मजबूत थी. अब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उनकी दावेदारी ने मुकाबले को रोचक बना दिया है.

यह भी पढ़ें: 'यह सिर्फ सपना नहीं, फ्यूचर प्लान है...', 17 साल बाद बांग्लादेश लौटने पर तारिक रहमान की भावुक पोस्ट

छात्र आंदोलन से बनाई अपनी पहचान

तस्नीम जारा ने जुलाई-अगस्त के छात्र आंदोलन के दौरान अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया था. इसी वजह से उन्हें पार्टी में सीनियर जॉइंट मेंबर सेक्रेटरी जैसी अहम जिम्मेदारी दी गई थी. हालांकि, पार्टी की विचारधारा और गठबंधन की खबरों के बीच तालमेल न बैठ पाने की वजह से उन्होंने अलग रास्ता चुनना ही बेहतर समझा. पार्टी के अन्य सदस्य भी उनके इस अचानक इस्तीफे से हैरान हैं, लेकिन जारा ने साफ कर दिया है कि वह अपनी राजनीति अब स्वतंत्र होकर करेंगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement