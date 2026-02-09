scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

BNP बनाम जमात... 18 महीने की उथल-पुथल के बाद चुनाव को तैयार बांग्लादेश

लंबे राजनीतिक संकट के बाद बांग्लादेश में आम चुनाव की तैयारी पूरी हो गई है और 12 फरवरी को मतदान होगा. 299 सीटों के लिए वोटिंग के साथ संविधान संशोधन पर भी फैसला होगा. भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बड़े मुद्दे हैं. अवामी लीग पर प्रतिबंध के बाद मुकाबला BNP और जमात ए इस्लामी के बीच केंद्रित हो गया है.

Advertisement
X
बांग्लादेश में 12 फरवरी को मतदान होना है.
बांग्लादेश में 12 फरवरी को मतदान होना है.

18 महीनों की लंबी राजनीतिक अस्थिरता के बाद भारत के पूर्वी पड़ोसी देश बांग्लादेश में आम चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. अब 72 घंटे से भी कम समय में मतदान शुरू होगा. इसी मतदान के साथ देश की जनता उस संविधान संशोधन पर भी फैसला देगी जिसकी मांग शेख हसीना की सत्ता हटाने के लिए शुरू हुए जुलाई आंदोलन के बाद उठी थी.

बांग्लादेश चुनाव आयोग के मुताबिक, देशभर में मतदान केंद्र तैयार हैं. 12 फरवरी को मतदान होगा और 299 संसदीय सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे. शेरपुर जिले में जमात उम्मीदवार के निधन के बाद कुल 299 सीटों पर ही वोटिंग होगी. सुबह साढ़े 7.30 बजे मतदान शुरू होगा और बैलेट पेपर के जरिए मतदान कराया जाएगा. उसी दिन शाम करीब साढ़े 4.30 बजे मतगणना शुरू होगी और आयोग का अनुमान है कि परिणाम आने में 24 घंटे तक का समय लग सकता है.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश चुनाव में अब सिर्फ 72 घंटे, कई जगहों पर चुनावी हिंसा, BNP-जमात के कार्यकर्ता भिड़े

सम्बंधित ख़बरें

बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंसा
बांग्लादेश चुनाव में सिर्फ 72 घंटे... कई जगहों पर चुनावी हिंसा, BNP-जमात के कार्यकर्ता भिड़े
उस्मान हादी पिछले दिनों बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शन के अगुआ थे.
बांग्लादेश ने UN से लगाई गुहार... उस्मान हादी हत्याकांड की जांच में मांगी मदद
Death of hindu leader ramesh sen in custody in dhaka
बांग्लादेश में शेख हसीना के करीबी हिंदू नेता की मौत
शेख हसीना सरकार के पतन के बाद हिरासत में बीमार पड़कर अब तक पांच अवामी लीग के नेताओं का निधन हुआ (Photo: Social Media/Nowshad Hasan)
शेख हसीना के करीबी हिंदू नेता की हिरासत में मौत, कस्टोडियल डेथ पर उठे सवाल
Bangladesh's future decision on February 12 whether it will be democratic or sharia compliant
बांग्लादेश चुनाव: कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी पार्टी जीती तो लागू होगा 'शरिया'?

10 फरवरी की सुबह साढ़े 7.30 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा. देश में कुल 12 करोड़ 76 लाख 95 हजार मतदाता हैं जिनमें 6 करोड़ 28 लाख महिलाएं शामिल हैं. 300 सीटों पर कुल 1981 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 78 महिलाएं हैं.

Advertisement

बांग्लादेश में हालात कैसे हैं?

बांग्लादेश लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता, भीड़ हिंसा, राजनीतिक टकराव और खराब कानून व्यवस्था से जूझ रहा है. भ्रष्टाचार और बेहतर शासन जैसे मुद्दे जनता के लिए अहम हैं. वहीं, अल्पसंख्यक हिन्दुओं के खिलाफ हिंसा और मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी चिंता का विषय बनी रही हैं. दीपू दास की हत्या जैसी घटनाएं अभी भी याद की जाती हैं. ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षा की गारंटी चाहता है और उनका कहना है कि माहौल सुरक्षित हुआ तभी वे मतदान में हिस्सा लेंगे.

किन दलों के बीच है चुनावी मुकाबला?

इन तमाम चुनौतियों के बीच देश को स्थिर सरकार की जरूरत महसूस की जा रही है, इसलिए यह चुनाव लोकतंत्र की अग्निपरीक्षा माना जा रहा है. 2026 का चुनाव लगभग द्विध्रुवीय हो चुका है. शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध के बाद मुकाबला मुख्य रूप से BNP और कट्टरपंथी दल जमात ए इस्लामी के बीच सिमट गया है.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में शेख हसीना के करीबी हिंदू नेता की हिरासत में मौत, कस्टोडियल डेथ पर उठे सवाल

जुलाई आंदोलन के छात्र नेता नाहिद इस्लाम की नेशनल सिटिजंस पार्टी ने जमात के साथ गठबंधन कर 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं. वहीं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और BNP नेता तारिक रहमान ने वापसी के बाद पार्टी की कमान संभालते हुए नई उम्मीदें जगाई हैं.

Advertisement

भारत के साथ संबंधों को लेकर सकारात्मक संकेत

दोनों प्रमुख दल पड़ोसी देशों, खासकर भारत के साथ संबंधों को लेकर सकारात्मक संकेत दे रहे हैं, हालांकि इन दोनों ही दलों के साथ अतीत में रिश्ते हमेशा सहज नहीं रहे. इस बीच कई अंतरराष्ट्रीय संगठन चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में ढाका पहुंच चुके हैं. दक्षिण एशिया के इस महत्वपूर्ण देश में यह चुनाव सिर्फ नई सरकार ही नहीं तय करेगा, बल्कि राजनीतिक स्थिरता, लोकतंत्र और भविष्य की दिशा भी निर्धारित करेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement