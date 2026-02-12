बांग्लादेश की सत्ता से कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे यूनुस? दावों पर खुद बताया सच

बांग्लादेश में गुरुवार को आम चुनाव हो रहे हैं. अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद देश की कमान एक अंतरिम सरकार के हाथ में है जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि चुनाव के बाद सरकार में यूनुस का क्या रोल होगा. इन सवालों पर यूनुस ने कहा है कि वो चुनाव के बाद देश की कमान निर्वाचित सरकार के हाथों में सौंप देंगे.



वोटिंग से पहले देश के नाम एक संबोधन में यूनुस ने कहा, 'हम पूरी खुशी और गर्व के साथ देश की जिम्मेदारी नवनिर्वाचित सरकार को सौंप देंगे… और अपने-अपने कामों में लौट जाएंगे. हम उस शुभ घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.'

12 फरवरी को हो रहा चुनाव बांग्लादेश के भविष्य के लिए निर्णायक पल माना जा रहा है. शेख हसीना के जाने के बाद से ही देश उथल-पुथल से गुजर रहा है. माना जा रहा है कि चुनाव राजनीतिक स्थिरता ला सकता है.

यूनुस ने और क्या कहा?

देश के नाम संबोधन में यूनुस ने बांग्लादेशी नागरिकों से बिना डर के वोटिंग में भाग लेने की अपील की. उन्होंने उन अफवाहों को 'निराधार प्रोपेगेंडा' बताया जिनमें कहा जा रहा है कि अंतरिम सरकार सत्ता से चिपकी रह सकती है.

उन्होंने कहा, 'हर राष्ट्र के जीवन में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब राज्य की दिशा, लोकतंत्र का चरित्र और स्थिरता तथा आने वाली पीढ़ियों का भाग्य तय होता है, जिनका दूरगामी असर होता है.'

यूनुस ने राजनीतिक दलों से भी अपील की कि उनके नेता और समर्थक डराने-धमकाने, हिंसा या वोटिंग की प्रक्रिया को बाधित करने से दूर रहें.

उन्होंने चेतावनी दी, 'मतदान केंद्रों पर जबरन कब्जा करने, मतदान में रुकावट डालने या अशांति भड़काने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.'

हिंसा के बीच बांग्लादेश में हो रहे चुनाव

बांग्लादेश में मतदान के बीच भारी हिंसा की खबर है. ढाका पोलिंग बॉडी ने 140 मतदान सेंटर्स पर गड़बड़ियां रिपोर्ट की है. 43 जगहों पर झड़प की खबर है.

बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन के सूत्रों ने स्थानीय मीडिया को बताया, 'देश भर के 140 सेंटर्स पर गड़बड़ियों की खबरें आईं. 43 सेंटर्स पर हाथापाई और मारपीट की घटनाएं हुईं और चार सेंटर्स पर पोलिंग एजेंट्स को कथित तौर पर बाहर निकाल दिया गया.'

