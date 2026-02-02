हवा बलोच और आसिफा मेंगल कौन हैं जिनके हमलों से कांप गई पाकिस्तानी आर्मी?

बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) और पाकिस्तानी सेना के बीच फाइट जारी है. बीएलए ने बलूचिस्तान के कई इलाकों में 'ऑपरेशन हेरोफ' के दूसरे चरण को अंजाम दिया है. पिछले 40 घंटों से चल रही इस सैन्य कार्रवाई में BLA ने अब तक पाकिस्तानी सेना, पुलिस और फ्रंटियर कोर के 200 से ज्यादा जवानों को मारने और 17 को बंदी बनाने का दावा किया है.

बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने मजीद ब्रिगेड की तीसरी महिला फिदायीन आसिफा मेंगल की तस्वीर जारी की है. नुशकी के किल्ली काजी आबाद की रहने वाली आसिफा ने 31 जनवरी 2026 को नुशकी स्थित ISI मुख्यालय को विस्फोटक से लदी गाड़ी (VBIED) के जरिए निशाना बनाया. वह 2 अक्टूबर 2023 को BLA में शामिल हुई थी और जनवरी 2024 में फिदायीन बनने का फैसला लिया था.

इसके अलावा, संगठन ने 'ऑपरेशन हेरोफ' के तहत ग्वादर फ्रंट पर तैनात फिदायीन हवा बलूच उर्फ 'द्रोशम' का एक वीडियो भी जारी किया है, जो उसकी मौत से 12 घंटे पहले रिकॉर्ड किया गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन ऑपरेशनों में कई अन्य महिला लड़ाकू भी शामिल हैं, जिनकी पहचान अभी गुप्त रखी गई है. ये हमले बलूचिस्तान के कई रणनीतिक ठिकानों पर जारी हैं, जिनमें महिला फिदायीन सक्रिय रूप से हिस्सा ले रही हैं.

ISI मुख्यालय पर आत्मघाती हमला

23 साल की आसिफा मेंगल ने नुशकी में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के मुख्यालय पर घातक हमला किया. BLA के बयान के मुताबिक, आसिफा ने विस्फोटक से भरे व्हीकल का इस्तेमाल करके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया. 2002 में जन्मी आसिफा संगठन की मजीद ब्रिगेड की उन चुनिंदा महिला हमलावरों में शामिल थी, जिन्हें विशेष रूप से उच्च-सुरक्षा वाले सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया था.

ग्वादर में हवा बलूच का आखिरी मैसेज

ग्वादर फ्रंट से सामने आए एक वीडियो में फिदायीन हवा बलूच जंग के मैदान में नजर आ रही है. 'द्रोशम' के नाम से पहचानी जाने वाली हवा ने अपनी मौत से ठीक 12 घंटे पहले यह मैसेज रिकॉर्ड किया था. BLA ने दावा किया है कि हवा ने अन्य फिदायीन लड़ाकों के साथ मिलकर ग्वादर में सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचाया. वीडियो के जरिए संगठन ने यह दिखाने की कोशिश की है कि बलूच महिलाएं अब फ्रंट वाली लाइन में आकर लड़ रही हैं.

