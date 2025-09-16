20 हजार सैनिक, 4 स्टार कमांडर और काहिरा में सेंटर... 'अरब NATO' को लेकर क्या खिचड़ी पक रही?

अरब और इस्लामी देशों के कई नेता सोमवार को कतर की राजधानी दोहा पहुंचे. जहां पिछले हफ़्ते कतर में हमास नेताओं पर इजरायली हमलों के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग हुई. हालांकि नेताओं के बीच आगे की रणनीति पर मतभेद थे और वे इजरायल के खिलाफ कम से कम कार्रवाई पर सहमत हुए. लेकिन एक ज़्यादा ठोस नतीजा यह हो सकता है कि उन्होंने एक अरब सैन्य गठबंधन के उदय की शुरुआत कर दी है.

मीटिंग में अरब नाटो पर चर्चा

प्रस्तावित गठबंधन, जिसे मिस्र ने 'अरब NATO' का नाम दिया गया है, जिसके पास अरब वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेना है. कतर में हुई बैठक के दौरान चर्चा में आया, जिसमें पाकिस्तान और तुर्की भी शामिल हुए. एकमात्र परमाणु-सशस्त्र मुस्लिम देश पाकिस्तान ने न सिर्फ आपातकालीन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, बल्कि 'क्षेत्र में इज़रायली योजनाओं पर नज़र रखने' के लिए एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाने का भी आह्वान किया. तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन ने इजरायल को आर्थिक रूप से निचोड़ने की अपील की. वह शिखर सम्मेलन में भी मौजूद थे.

इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल-सुदानी ने भी नाटो स्टाइल के सामूहिक सुरक्षा ढांचे की वकालत की और इस बात पर जोर दिया कि किसी भी अरब या इस्लामी देश की सुरक्षा और स्थिरता हमारी सामूहिक सुरक्षा जिम्मेदारी का हिस्सा है.

इजरायली हमले के बाद तेज हुई पहल

अरब स्प्रिंग के बाद सऊदी अरब की तरफ से शुरू की गई एक दशक पुरानी पहल में आतंकवाद के खिलाफ 34 देशों के इस्लामी गठबंधन के गठन की घोषणा की गई थी. दोहा पर इजरायल के हवाई हमले के बाद, इस प्लान को अब तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका दुनिया भर के सहयोगियों के साथ अपने सुरक्षा संबंधों की शर्तों पर फिर से विचार करने में लगा हुआ है.

कतर की तरफ से सोमवार को दोहा में आयोजित आपातकालीन अरब-इस्लामी शिखर सम्मेलन भी मिडिल ईस्टर्न जियो-पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा मौका रहा, जिसमें मिस्र ने नाटो जैसी सामूहिक रक्षा प्रणाली के लिए नए सिरे से कोशिश की है.

पहली बार 10 साल पहले उठी थी मांग

यमन संघर्ष और ISIS के उदय के बीच शर्म अल-शेख में 2015 के अरब लीग शिखर सम्मेलन में काहिरा की तरफ से पहली बार आया प्रस्तावित जॉइंट अरब फोर्स का विचार संप्रभुता से जुड़ी चिंताओं, क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता और सैन्य बाधाओं की वजह से लंबे वक्त से लटका हुआ है. हालांकि, दोहा पर इजरायल के हवाई हमले, जिसमें पांच हमास सदस्य और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी मारे गए, ने इस प्रस्ताव में नई जान फूंक दी है.

मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी ने अरब जगत की सबसे बड़ी सेना (4.5 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक) वाले अपने देश के हालात का फायदा उठाते हुए काहिरा को गठबंधन के सेंटर के तौर पर स्थापित किया है.

अरब नाटो के प्रस्ताव में मिस्र का अहम रोल

रिपोर्ट्स से संकेत मिलता है कि मिस्र शुरुआत में 20,000 सैनिकों तक की पेशकश कर रहा है, जिसमें 'अरब नाटो' का मुख्यालय काहिरा में होगा और मिस्र का एक चार सितारा जनरल पहला कमांडर होगा. यह फोर्स अरब लीग के 22 सदस्यों के बीच नेतृत्व को बारी-बारी से बदलेगी, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कमांडो यूनिट शामिल होंगी, साथ ही प्रशिक्षण और रसद भी शामिल होगी.

सऊदी अरब को डिप्टी कमांड की भूमिका के लिए एक प्रमुख साझेदार के रूप में देखा जा रहा है, जो संभवतः फंडिंग और आधुनिक क्षमताओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे खाड़ी देशों को रिझाने का काम कर सकता है.

यह प्रस्ताव इज़रायल के खिलाफ एक आक्रामक समझौते के बजाय एक 'डिफेंसिव मूव" के तौर पर पेश किया गया है. इसका मकसद सुरक्षा संबंधी खतरों, आतंकवाद या अरब वर्ल्ड की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति को रोकना है.

सोमवार को शिखर सम्मेलन में, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने इज़रायली हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे विश्वासघाती और कायराना बताया और उस पर अमेरिका समर्थित गाजा सीजफायर वार्ता को विफल करने का आरोप लगाया. हालांकि संयुक्त बयान में इज़रायल के साथ राजनयिक संबंधों की समीक्षा और कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया गया, लेकिन असली कदम मिलिट्री इंट्रीगेशन की तरफ है.

'अरब नाटो पर एक्शन कम, बातें ज़्यादा'

विश्लेषकों का मानना है कि खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) की तरफ से संयुक्त रक्षा समझौते को एक्टिव करने की कसम एक बुनियादी कदम के रूप में काम कर सकती है, जिसमें व्यापक अरब भागीदारी से इसका दायरा बढ़ सकता है. हालांकि, 'अरब नाटो' के प्रस्ताव का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला क्योंकि सदस्य देशों ने जरूरी प्रतिबद्धताओं के बजाय सिर्फ निंदा और झूठी कसमें ही खाई हैं. इसमें मूलतः दमखम नहीं था. जहां मिस्र 'अरब नाटो' का समर्थन कर रहा है, वहीं शिया देश ईरान इसे एक इस्लामी शक्ल देना चाहता है.

मिस्र-अमेरिकी लेखक हुसैन अबूबक्र मंसूर ने कहा कि दोहा शिखर सम्मेलन ने गहरे बंटवारे को दिखाया है, और इससे कोई ठोस बात नहीं निकली, बल्कि प्रतीकात्मकता ही सामने आई है. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'यह फैक्ट कि अरब नाटो मिस्र का विचार है और मुस्लिम नाटो ईरान का, आपको इस कन्फ्यूजन, छिपा हुआ प्लान और अन्य देशों की सोच के बारे में सब कुछ बताता है. सऊदी अरब, मिस्र या ईरान को प्रोटेक्शन मनी देने के बजाय आयरन डोम को फंडिंग करना ज़्यादा पसंद करेगा.'

जॉन्स हॉपकिन्स के अर्थशास्त्री स्टीव हेन्के ने शिखर सम्मेलन को 'सिर्फ भौंकने वाला, काटने वाला नहीं' कहकर खारिज कर दिया. हालांकि, 'अरब नाटो' का मौजूदा प्रस्ताव आतंकवाद-विरोध से हटकर सामूहिक सुरक्षा पर केंद्रित है. अगर इसे साकार किया जाता है, तो इससे क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता में नया बदलाव आ सकता है, और लड़खड़ाती अमेरिकी गारंटियों पर निर्भरता भी कम हो सकती है, जैसा कि दोहा हमले के दौरान वॉशिंगटन की उदासीनता से साफ है.

