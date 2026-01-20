हाथ में राइफल दिल में जुनून... ऑनलाइन इश्क के लिए शख्स ने पार किया सरहद, रूस में 5 साल की जेल

ऑनलाइन इश्क का जुनून एक अमेरिकी नागरिक को रूस की जेल तक ले गया. रूस की एक अदालत ने अमेरिकी नागरिक चार्ल्स वेन जिमरमैन को हथियार के साथ अवैध रूप से सीमा पार करने का दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई है. यह फैसला रूस की अदालत की तरफ से सोमवार को जारी बयान में सामने आया.

अदालत के मुताबिक, जिमरमैन ने इंटरनेट पर रूस के कजान शहर की एक महिला से संपर्क किया था. इसी ऑनलाइन रिश्ते के चलते उन्होंने अपनी यॉट पर रूस तक का लंबा और जोखिम भरा सफर तय करने का फैसला किया. जिमरमैन जुलाई 2024 में अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना से रवाना हुए थे. इसके बाद उन्होंने पुर्तगाल, भूमध्य सागर और ब्लैक सी होते हुए जून 2025 में रूस के दक्षिणी बंदरगाह शहर सोची में प्रवेश किया.

हालांकि, इस रोमांटिक सफर का अंत कानूनी मुश्किलों में हुआ. जांच के दौरान उनकी यॉट से एक राइफल और रेमिंगटन कारतूस बरामद किए गए. रूसी कानून के तहत हथियार के साथ देश में प्रवेश करना गंभीर अपराध माना जाता है.

अमेरिकी शख्स ने कोर्ट में कुबूल किया जुर्म

अदालत में जिमरमैन ने अपना जुर्म कबूल किया, लेकिन यह भी कहा कि हथियार उन्होंने केवल आत्मरक्षा के लिए रखा था और उन्हें रूसी कानून की जानकारी नहीं थी.

रूसी अदालत के बयान के अनुसार, जिमरमैन ने कहा कि यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने रूसी कानूनों का अध्ययन नहीं किया और यह मान लिया कि यॉट पर रखे हथियार वहीं पड़े रहेंगे, लेकिन अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और उन्हें दोषी करार देते हुए पांच साल की जेल की सजा सुनाई.

राइफल और कारतूस के वीडियो जारी किए गए

रूसी अदालत ने इस मामले का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें जब्त की गई राइफल और कारतूस दिखाए गए हैं. वीडियो में जिमरमैन यॉट पर बैठे नजर आते हैं. इस मामले पर रॉयटर्स की ओर से संपर्क की कोशिश की गई, लेकिन जिमरमैन से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी.

