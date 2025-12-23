अमेरिका में मैक्सिको की नौसेना का मेडिकल विमान क्रैश, 5 की मौत

अमेरिक के टेक्सास में गैल्वेस्टन तट के पास मैक्सिको की नौसेना का एक छोटा विमान क्रैश कर गया. यह विमान एक मेडिकल मिशन पर था और इसमें कुल आठ लोग सवार थे. अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स के अनुसार, इस हादसे में कम से कम पांच लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बाकी लोगों की तलाश के लिए समुद्र में सर्च ऑपरेशन चलाया गया.

मैक्सिको की नौसेना ने अपने बयान में बताया कि विमान में चार नौसेना अधिकारी और चार नागरिक मौजूद थे, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मृतकों में कौन-कौन शामिल हैं. नौसेना ने इसे एक "दुर्घटना" बताया है और कहा है कि हादसे के कारणों की गहन जांच की जाएगी.

जानकारी के मुताबिक, विमान में सवार दो लोग 'मिचू एंड माउ फाउंडेशन' से जुड़े थे. यह एक गैर-लाभकारी संस्था है, जो गंभीर रूप से झुलसे मैक्सिकन बच्चों को इलाज और सहायता देती है. बताया जा रहा है कि विमान इसी मेडिकल सहायता से जुड़े मिशन पर था. जले हुए मरीज को इलाज के लिए ले जाया जा रहा था.

टेक्सास तट पर एयर एंबुलेंस क्रैश

यह हादसा सोमवार दोपहर को गैल्वेस्टन के पास एक कॉजवे के आधार क्षेत्र के नजदीक हुआ. यह इलाका टेक्सास के तट पर स्थित है और ह्यूस्टन से लगभग 50 मील दक्षिण-पूर्व में पड़ता है. विमान के समुद्र में गिरते ही स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं.

अमेरिकी तटरक्षक बल के अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना के बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और समुद्री क्षेत्र में खोज अभियान चलाया गया. मैक्सिको की नौसेना ने भी कहा है कि वह स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर रेस्क्यू में सहयोग कर रही है.

रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर तैनात अधिकारी

टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी के अनुसार, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की टीमें भी दुर्घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं और जांच में जुटी हैं. वहीं, गैल्वेस्टन काउंटी शेरिफ कार्यालय ने बताया कि उनकी डाइव टीम, क्राइम सीन यूनिट, ड्रोन यूनिट और पेट्रोल टीम को भी तैनात किया गया है.

