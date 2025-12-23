scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमेरिका में मैक्सिको की नौसेना का मेडिकल विमान क्रैश, 5 की मौत

अमेरिका के टेक्सास राज्य में गैल्वेस्टन तट के पास मैक्सिको की नौसेना का एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस विमान में एक बच्चे सहित आठ लोग सवार थे, जिनमें नौसेना के अधिकारी और नागरिक शामिल थे. हादसे में कम से कम पांच लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है.

Advertisement
X
हादसे के वक्त विमान मेडिकल मिशन पर था. (Photo- X)
हादसे के वक्त विमान मेडिकल मिशन पर था. (Photo- X)

अमेरिक के टेक्सास में गैल्वेस्टन तट के पास मैक्सिको की नौसेना का एक छोटा विमान क्रैश कर गया. यह विमान एक मेडिकल मिशन पर था और इसमें कुल आठ लोग सवार थे. अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स के अनुसार, इस हादसे में कम से कम पांच लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बाकी लोगों की तलाश के लिए समुद्र में सर्च ऑपरेशन चलाया गया.

मैक्सिको की नौसेना ने अपने बयान में बताया कि विमान में चार नौसेना अधिकारी और चार नागरिक मौजूद थे, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मृतकों में कौन-कौन शामिल हैं. नौसेना ने इसे एक "दुर्घटना" बताया है और कहा है कि हादसे के कारणों की गहन जांच की जाएगी.

यह भी पढ़ें: अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में लैंडिंग के वक्त क्रैश हुआ बिजनेस प्लेन, कई की मौत

सम्बंधित ख़बरें

यूक्रेन में शांति के लिए सकारात्मक बातचीत, देखें US-टॉप 10
china loaded ICBM
तीन नए साइलो में सौ से ज्यादा परमाणु मिसाइलें लोड... पेंटागन रिपोर्ट ने खोली चीन की पोल
Trump administration has initiated the process of recalling US ambassadors posted in 30 countries as part of a major diplomatic reshuffle
ट्रंप ने दबाया अमेरिकी डिप्लोमेसी का Reset बटन, 30 देशों में तैनात राजदूतों को बुलाया वापस
fifa world cup 2026
FIFA वर्ल्ड कप 2026 के लिए जाना है US-कनाडा? वीज़ा या वर्क परमिट अभी कर लें अप्लाई
At a rally in North Carolina, Donald Trump suddenly started talking about his wife Melania's undergarments
ट्रंप रैली में करने लगे पत्नी मेलानिया के अंडरगारमेंट्स की बात, सुनने वाले रह गए हैरान- VIDEO

जानकारी के मुताबिक, विमान में सवार दो लोग 'मिचू एंड माउ फाउंडेशन' से जुड़े थे. यह एक गैर-लाभकारी संस्था है, जो गंभीर रूप से झुलसे मैक्सिकन बच्चों को इलाज और सहायता देती है. बताया जा रहा है कि विमान इसी मेडिकल सहायता से जुड़े मिशन पर था. जले हुए मरीज को इलाज के लिए ले जाया जा रहा था.

Advertisement

टेक्सास तट पर एयर एंबुलेंस क्रैश

यह हादसा सोमवार दोपहर को गैल्वेस्टन के पास एक कॉजवे के आधार क्षेत्र के नजदीक हुआ. यह इलाका टेक्सास के तट पर स्थित है और ह्यूस्टन से लगभग 50 मील दक्षिण-पूर्व में पड़ता है. विमान के समुद्र में गिरते ही स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं.

यह भी पढ़ें: 'हम कार चला रहे थे, पीछे से प्लेन आया और टकरा गया...' हाईवे प्लेन क्रैश लैंडिंग की आपबीती

अमेरिकी तटरक्षक बल के अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना के बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और समुद्री क्षेत्र में खोज अभियान चलाया गया. मैक्सिको की नौसेना ने भी कहा है कि वह स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर रेस्क्यू में सहयोग कर रही है.

रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर तैनात अधिकारी

टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी के अनुसार, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की टीमें भी दुर्घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं और जांच में जुटी हैं. वहीं, गैल्वेस्टन काउंटी शेरिफ कार्यालय ने बताया कि उनकी डाइव टीम, क्राइम सीन यूनिट, ड्रोन यूनिट और पेट्रोल टीम को भी तैनात किया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement