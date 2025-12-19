अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में लैंडिंग के वक्त क्रैश हुआ बिजनेस प्लेन, कई की मौत

अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के स्टेट्सविले रीजनल एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह एक सेसना C550 बिजनेस विमान क्रैश हो गया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि विमान टेकऑफ के कुछ मिनटों बाद वापस लौटने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे के वक्त हल्की बारिश और बादल छाए हुए थे, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई थी, जिसे हादसे का संभावित कारण माना जा रहा है. राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने जांच शुरू कर दी है.

टेकऑफ के कुछ देर बाद हुआ हादसा



फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के अनुसार, सेसना C550 विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. ये हादसा स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 10:15 से 10:20 बजे के बीच हुआ. FAA ने बताया कि विमान ने सुबह 10:06 बजे टेकऑफ किया था, लेकिन कुछ ही मिनटों में वापस लौटने की कोशिश की और क्रैश हो गया.



फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि विमान ज्यादा ऊंचाई नहीं प्राप्त कर पाया और कुछ मील उड़ने के बाद तुरंत वापस मुड़ गया.



संघीय विमानन प्रशासन ने बताया कि सेसना सी550 विमान शार्लोट से लगभग 45 मील (72 किलोमीटर) उत्तर में स्थित स्टेट्सविले क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

इरेडेल काउंटी के शेरिफ डैरेन कैंपबेल ने कहा, 'मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि कुछ लोगों की मौत हुई है.' हालांकि, उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि कितने लोगों की मौत हुई है.

आसमान में छाया धुएं का गुबार



वहीं, एयरपोर्ट के पास गोल्फ खेल रहे चश्मदीदों ने बताया कि प्लेन के क्रैश होते ही विमान भयानक आग लग गई, जिससे आसमान में धुएं के गुबार छा गया.



एक चश्मदीद जोशुआ ग्रीन ने कहा, 'हम हैरान रह गए. हमने देखा कि प्लेन बहुत ही नीचे उड़ रहा है. ये डरावना था.'

हादसे के बाद हो रही थी बारिश



एक्यूवेदर के अनुसार, हादसे के वक्त बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी, जिससे विजिबिलिटी कम होने का आशंका जताई जा रही है. पर जांचकर्ता अभी ये पता लगा रहे हैं कि मौसम की क्या भूमिका थी. राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड और एफएए ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

