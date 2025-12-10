'हम कार चला रहे थे, पीछे से प्लेन आया और टकरा गया...' हाईवे प्लेन क्रैश लैंडिंग की आपबीती

"हमने एक विमान को आसमान से हाईवे पर गिरते हुए देखा... मेरी कार से टकराने से प्लेन बस कुछ ही सेकंड दूर था, लेकिन मेरी गाड़ी को टक्कर मारने के बजाय वह ऊपर से निकला और आगे वाली कार को टक्कर मार दी." यह कहना है उस शख्स का, जिसकी कार प्लेन के टक्कर से बाल-बाल बची और उसके कार में लगे कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई.
अमेरिका के फ्लोरिडा में बीते दिनों एक अजीब वाकया हुआ. जब हाईवे पर दौड़ती कार को आसमान से नीचे आई प्लेन ने पीछे से टक्कर मार दी. यह पूरी घटना पीछे चल रही कार के डैशकैम में रिकॉर्ड हो गई. इस कार को चला रहे पिता-पुत्र ने हाईवे प्लेन क्रैश लैंडिंग की आपबीती सुनाई है. क्योंकि इस हादसे में वे बाल-बाल बचे.
'ऐसा लगा अब प्लेन मेरी कार के ऊपर गिरेगा'
न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे में बाल-बाल बचे और इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी जिम कॉफी ने बताया कि उनकी कार पीछे चल रही थी. जब अचानक से आसमान में उड़ा रहा प्लेन उनकी कार के ऊपर काफी नीचे मंडराने लगा. ऐसा लगा कि वह बस उनकी कार पर गिरने वाला है. फिर वह थोड़ा आगे बढ़ गया और सामने वाली कार को पीछे से टक्कर मार दी.
बाल-बाल बचे पीछे चल रही कार में बैठे लोग
जिम के बेटे पीटर ने कहा कि पहले तो ऐसा लगा कि प्लेन सड़क के किनारे उतरेगा. यह कार की ओर बढ़ तो रहा है, लेकिन उसे टक्कर नहीं मारेगा. फिर अचानक से विमान का पहिया कार के पिछले हिस्से से जा लगा. जिम ने बतााय कि सौभाग्य से, कार पलटी नहीं, वह बस दबकर एक तरफ जा खड़ी हुई. वहीं प्लेन आगे जाकर गिर गया.
जिम ने बताया कि जब विमान कार से टकराया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि वह उसके ऊपर उछला और फिर थोड़ा बाईं ओर जाकर गिर गया. इससे चिंगारियां उड़ने लगीं. हमने तुरंत अपनी कार की स्पीड धीमी की और हाईवे के किनारे लेकर चला गया.
कार के डैशकैम में रिकॉर्ड हो गई घटना
अब कार के डैशकैम का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. जिस कार से प्लेन की टक्कर हुई, उसे 57 साल की एक महिला चला रही थी. वहीं प्लेन उड़ाने वाले पायलट की उम्र 27 साल है. प्लेन पर सवार दोनों लोग सही सलामत हैं. वहीं कार चला रही महिला घायल हो गई हैं. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
फ्लोरिडा में हुआ हादसा
फ्लोरिडा हाईवे पेट्रोल के अनुसार, सोमवार की शाम फ्लोरिडा के कोकोआ में आई-95 के दक्षिण की ओर जाने वाले लेन में एक "फिक्स्ड-विंग मल्टी-इंजन विमान" टोयोटा कैमरी कार से टकरा गया. आपातकालीन लैंडिंग का प्रयास करते हुए विमान को भीड़भाड़ वाली सड़क पर गोता लगाते हुए देखा गया, जो सीधे एक कार से टकरा गया.