scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Air India ने 25-26 जनवरी की न्यूयॉर्क और नेवार्क की उड़ानें रद्द कीं, अमेरिका में 'विंटर स्टॉर्म' का अलर्ट

अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में रिकॉर्ड तोड़ ठंड और भारी बर्फबारी के अलर्ट के बीच Air India ने बड़ा फैसला लिया है. एयरलाइन ने सुरक्षा कारणों से 25 और 26 जनवरी को न्यूयॉर्क और नेवार्क से आने-जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं. अमेरिका में ऐतिहासिक विंटर स्टॉर्म के चलते लाखों लोग प्रभावित होने की आशंका है.

Advertisement
X
अमेरिकी में भीषण विंटर स्टॉर्म की आशंका जताई गई है. (File Photo)
अमेरिकी में भीषण विंटर स्टॉर्म की आशंका जताई गई है. (File Photo)

अमेरिका में संभावित भीषण और ऐतिहासिक विंटर स्टॉर्म के चलते Air India ने न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के नेवार्क से आने-जाने वाली अपनी सभी उड़ानें 25 और 26 जनवरी के लिए रद्द कर दी हैं. एयरलाइन ने यह फैसला यात्रियों और क्रू की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है.

Air India ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर बताया कि अमेरिका के ईस्ट कोस्ट, खासतौर पर न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और आसपास के इलाकों में रविवार सुबह से सोमवार तक भारी बर्फबारी और तेज ठंड की संभावना है. इस दौरान उड़ान संचालन पर गंभीर असर पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: ईरान में जंग की आहट तो नहीं? Air France और KLM ने इजरायल के लिए उड़ानें रद्द कीं

सम्बंधित ख़बरें

Air India Crash: AAIB पर सवाल, पायलट के भतीजे को समन
हादसे का शिकार होने से बची एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट
रनवे पर था एअर इंडिया एक्सप्रेस का विमान, टेकऑफ के लिए पकड़ ली थी स्पीड... फिर ऐसे टला बड़ा हादसा
पायलट की पिटाई से शख्स का बहने लगा था खून. (Photo: Screengrab)
टूट गई है नाक की हड्डी... दिल्ली एयरपोर्ट पर Air India के पायलट द्वारा पीटे गए शख्स की आई रिपोर्ट
Delhi Airport
Delhi Airport पर पायलट ने पैसेंजर को पीटा
AIR INDIA PILOT VIJENDER SEJWAL ASSAULTED PASSENGER T1 DELHI AIRPORT
दिल्ली एयरपोर्ट पर हंगामा, पायलट ने पैसेंजर को 7 साल की बेटी के सामने पीटा, सदमे में परिवार

एयरलाइन ने कहा कि "यात्रियों और क्रू की सुरक्षा, सुविधा और भलाई को देखते हुए 25 और 26 जनवरी को न्यूयॉर्क और नेवार्क से सभी उड़ानें रद्द की जा रही हैं." यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फ्लाइट से जुड़ी जानकारी के लिए Air India की आधिकारिक वेबसाइट और कस्टमर सपोर्ट से संपर्क में रहें.

अमेरिकी राज्यों में विंटर स्टॉर्म का खतरा

Advertisement

उधर, अमेरिका इस समय एक रिकॉर्ड तोड़ विंटर स्टॉर्म की चपेट में है. नेशनल वेदर सर्विस (NWS) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यह तूफान सेंट्रल प्लेन्स से लेकर नॉर्थ-ईस्ट तक करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है. भारी बर्फ, बर्फीली बारिश और खतरनाक ठंड के कारण कई इलाकों में सड़कें बंद होने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और यात्रा पूरी तरह ठप होने की आशंका है.

FEMA को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस संकट को लेकर बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और FEMA को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है. ट्रंप के मुताबिक, संघीय और स्थानीय एजेंसियों को आपात स्थिति से निपटने के निर्देश दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें: पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में बारिश और गलन... कड़ाके की ठंड की चपेट में उत्तर भारत, बढ़ी लोगों की मुसीबत

मौसम विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा करें और आधिकारिक मौसम अपडेट पर नजर रखें. Air India के अलावा कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस ने भी अमेरिका के प्रभावित इलाकों के लिए उड़ान संचालन सीमित या रद्द किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली मौसम लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement