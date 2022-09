'रोज रेप होता है, हर वक्त मरने से अच्छा एक ही बार...' तालिबान के पूर्व प्रवक्ता की पत्नी का दर्द, Video वायरल

तालिबान जब से अफगानिस्तान की सत्ता में फिर वापस आया है, तब से पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि अफगान महिलाओं के खिलाफ कितने जुल्म ढाए जा रहे हैं. इसका ताजा उदाहरण एक अफगानी महिला इलाहा हैं, जिसके साथ तालिबान के आंतरिक मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता सईद खोस्ती ने पहले जबरन शादी की और अब उसे लगातार प्रताड़ित कर रहा है.

दरअसल, सईद खोस्ती की पत्नी इलाहा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में 24 वर्षीय इलाहा अपना दर्द बयां करती हुई नजर आ रही है. वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूर्व तालिबानी प्रवक्ता सईद खोस्ती ने इन सभी आरोपों को नकार दिया है और कहा है कि उसने इलाहा के साथ जबरन शादी नहीं की थी.

वहीं, अफगानिस्तान की ऑनलाइन वेबसाइट खमाम के अनुसार, इलाहा के इन आरोपों के बाद सईद खोस्ती ने उसे दोनों के बीच यकीन कमजोर होने के आधार पर तलाक भी दे दिया है.

सईद की पत्नी इलाहा ने सुनाई दर्द भरी दास्तां

वीडियो में अफगानी महिला इलाहा अपने पति सईद खोस्ती के जुल्मों का काला चिट्ठा खोल रही है. वीडियो में इलाहा दावा कर रही है कि सईद खोस्ती ने उसके साथ जबरन शादी की, जिसके बाद से ही उसके ऊपर जुल्म होना शुरू हो गए. इलाहा ने दावा करते हुए बताया कि कारी सईद के साथ शादी के बाद से उसके साथ हर रात रेप, मारपीट और अभद्र व्यवहार किया जाता है.

Shocking! A senior Haqqani official first raped & married to, daughter of ex, NDS official. ‘Said Khosti beat me a lot. Every night he raped me. These may be my last words. He will kill me, but it is better to die once than to die every time, Elaya says.

