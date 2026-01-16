पीएम मोदी दो दिन के बंगाल-असम दौरे पर, वंदे भारत स्लीपर से काजीरंगा कॉरिडोर तक देंगे कई बड़ी सौगातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से पश्चिम बंगाल और असम के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे. इस दौरान पीएम रेलवे, सड़क और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे. दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के मालदा रेलवे स्टेशन से हावड़ा और गुवाहाटी (कामाख्या) मार्ग पर देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. इसके साथ ही वह मालदा में एक समारोह के दौरान 3,250 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे.

और पढ़ें

प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में चार प्रमुख रेलवे परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे. इनमें बलुरघाट से हिली के बीच नई रेल लाइन, न्यू जलपाईगुड़ी में नेक्स्ट जेनेरेशन की माल ढुलाई रखरखाव सुविधाएं, सिलीगुड़ी लोको शेड का अपग्रेडेशन और जलपाईगुड़ी जिले में वंदे भारत ट्रेन रखरखाव सुविधाओं का आधुनिकीकरण शामिल है. इसके अलावा प्रधानमंत्री मालदा से वर्चुअल माध्यम से चार नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे.

पश्चिम बंगाल के बाद असम का दौरा

दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी असम के कालियाबोर में 6,950 करोड़ रुपये से अधिक की काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन करेंगे. इस मौके पर वह गुवाहाटी-रोहतक और डिब्रूगढ़-लखनऊ के बीच चलने वाली दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे.

इसी दिन प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर में 830 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे. वे बालागढ़ में विस्तारित बंदरगाह द्वार प्रणाली की आधारशिला भी रखेंगे. इसके साथ ही प्रधानमंत्री कोलकाता से अन्य राज्यों के लिए तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे.

Advertisement

प्रधानमंत्री के सामने नृत्यु प्रस्तुत करेंगे बोडो जनजाति के युवा



प्रधानमंत्री के असम दौरे को लेकर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी कल शाम 5 बजकर 45 मिनट पर गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम पहुंचेंगे. इस दौरान बोडो जनजाति के 10 हजार से अधिक युवक और युवतियां बागुरुम्बा नृत्य प्रस्तुत करेंगे, जिसके जरिए बोडो संस्कृति को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके अगले दिन प्रधानमंत्री कालियाबोर में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखेंगे.

---- समाप्त ----