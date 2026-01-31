scorecardresearch
 
कोलकाता में PUB में मांगा मटन तो परोस दिया गया बीफ... इन्फ्लूएंसर ने जताई आपत्ति, वेटर हुआ गिरफ्तार

कोलकाता के पार्क स्ट्रीट स्थित एक पब में मटन की जगह बीफ परोसने के आरोप के बाद विवाद खड़ा हो गया. इंफ्लुएंसर सायक चक्रवर्ती के वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने वेटर को गिरफ्तार किया है.

पार्क स्ट्रीट पब में भोजन को लेकर हुए विवाद का वीडियो हुआ वायरल (Photo: ITG/ Anirban Sinha Roy)
पार्क स्ट्रीट पब में भोजन को लेकर हुए विवाद का वीडियो हुआ वायरल (Photo: ITG/ Anirban Sinha Roy)

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में स्थित एक मशहूर पब में भोजन को लेकर विवाद सामने आया है. सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर सायक चक्रवर्ती ने आरोप लगाया है कि उन्होंने मटन स्टेक ऑर्डर किया था, लेकिन उन्हें बीफ परोसा गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है. मामले में BNS की धारा 299 के तहत केस दर्ज किया गया है.

सायक चक्रवर्ती और उनके साथ आए लोगों ने पब में मटन स्टेक का ऑर्डर दिया था. भोजन मिलने के बाद उन्होंने अनजाने में मांस खा लिया, पर बाद में उन्हें शक हुआ कि यह मटन नहीं, बल्कि बीफ है. इसके बाद उन्होंने पब के वेटर से सवाल किए जिनका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया.

वायरल वीडियो में वेटर गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगता दिखा. सायक चक्रवर्ती ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वे ब्राह्मण हैं और इस तरह की गलती बेहद गंभीर है. पब प्रबंधन ने भी इस मामले को एक गंभीर चूक माना है.

यह भी पढ़ें: कोलकाता: गोदाम में भीषण आग से 16 लोगों की मौत, 13 अब भी लापता... DNA टेस्ट से होगी पहचान

कोलकाता पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की है और पब के वेटर शेख नसीरुद्दीन को भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के तहत गिरफ्तार किया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और सभी पहलुओं का जायजा ले रही है.

पब के मैनेजर ने इस गलती को स्वीकार करते हुए कहा कि आंतरिक जांच चल रही है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे.

वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिससे सोशल मीडिया दो धड़ों में बंट गया. एक पक्ष इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान मान रहा है, जबकि दूसरा तर्क दे रहा है कि बीफ परोसने वाले रेस्टोरेंट में जाने पर ऐसी प्रतिक्रिया सही नहीं है.

