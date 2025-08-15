scorecardresearch
 

Feedback

पश्चिम बंगाल: सिंगूर के नर्सिंग होम में लटका मिला नर्स का शव, परिवार ने यौन उत्पीड़न-हत्या का लगाया आरोप

पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर में एक नर्स संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई है. पुलिस के मुताबिक, 24 वर्षीय नर्स का शव गुरुवार को एक नर्सिंग होम की तीसरी मंज़िल पर बने कमरे में छत से लटकता मिला.

Advertisement
X
पश्चिम बंगाल में सिंगूर के नर्सिंग होम में नर्स की रहस्यमयी मौत (Photo: AI-generated)
पश्चिम बंगाल में सिंगूर के नर्सिंग होम में नर्स की रहस्यमयी मौत (Photo: AI-generated)

पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में एक नर्सिंग होम में 24 वर्षीय नर्स का शव रहस्यमय परिस्थितियों में मिला है. शुक्रवार को पुलिस ने बताया कि सिंगूर स्थित नर्सिंग होम की तीसरी मंजिल के एक कमरे में उसका शव छत से लटका हुआ पाया गया.

मृतक नर्स पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम की रहने वाली थी और उसने सिर्फ चार दिन पहले ही इस नर्सिंग होम में नौकरी शुरू की थी. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. एक अधिकारी ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, “पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे.”

पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया है कि नर्सिंग होम में चल रही अनियमितताओं का पर्दाफाश करने के कारण उसकी यौन उत्पीड़न के बाद हत्या कर दी गई. परिवार का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या है.

सम्बंधित ख़बरें

सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत (Photo: AI-generated)
पश्चिम बंगाल: बर्धमान में ट्रक और बस के बीच भीषण टक्कर, 10 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल 
(Representative photo)
पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, नादिया के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला 
A video from Punjab is being shared on social media claiming it to be from Bengal
फैक्ट चेक: पंजाब में वकील पर हुआ जानलेवा हमला, वीडियो को बंगाल का बताकर किया गया झूठा सांप्रदायिक दावा 
mamata banerjee hand
ममता बनर्जी का भाषा आंदोलन सड़क से सिनेमा घर तक पहुंच गया, आगे कहां तक जाएगा? 
arvind kejriwal mamata banerjee
अरविंद केजरीवाल INDIA ब्लॉक के नए 'ममता बनर्जी' बनते जा रहे हैं 

आरोप- प्रत्यारोप का दौर जारी

दूसरी ओर, नर्सिंग होम प्रबंधन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि नर्स ने आत्महत्या की है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement

घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है. विपक्षी भाजपा और सीपीआई (एम) ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया है कि यह हत्या का मामला है. वहीं, स्थानीय टीएमसी विधायक और राज्य मंत्री बेचाराम मन्ना ने कहा है कि अगर पुलिस जांच में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement