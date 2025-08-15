पश्चिम बंगाल: सिंगूर के नर्सिंग होम में लटका मिला नर्स का शव, परिवार ने यौन उत्पीड़न-हत्या का लगाया आरोप

पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में एक नर्सिंग होम में 24 वर्षीय नर्स का शव रहस्यमय परिस्थितियों में मिला है. शुक्रवार को पुलिस ने बताया कि सिंगूर स्थित नर्सिंग होम की तीसरी मंजिल के एक कमरे में उसका शव छत से लटका हुआ पाया गया.

मृतक नर्स पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम की रहने वाली थी और उसने सिर्फ चार दिन पहले ही इस नर्सिंग होम में नौकरी शुरू की थी. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. एक अधिकारी ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, “पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे.”

पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया है कि नर्सिंग होम में चल रही अनियमितताओं का पर्दाफाश करने के कारण उसकी यौन उत्पीड़न के बाद हत्या कर दी गई. परिवार का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या है.

आरोप- प्रत्यारोप का दौर जारी

दूसरी ओर, नर्सिंग होम प्रबंधन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि नर्स ने आत्महत्या की है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी.

घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है. विपक्षी भाजपा और सीपीआई (एम) ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया है कि यह हत्या का मामला है. वहीं, स्थानीय टीएमसी विधायक और राज्य मंत्री बेचाराम मन्ना ने कहा है कि अगर पुलिस जांच में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

