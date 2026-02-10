scorecardresearch
 
नाले में मिला महिला का शव, बहन के घर जाने पर पति के साथ हुआ था क्लेश

उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक 30 वर्षीय महिला का शव नाले में मिलने से हड़कंप मच गया. मृतका के परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है. बहन के घर कार्यक्रम में जाने को लेकर हुए विवाद के बाद मारपीट और हत्या की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

नाले में मिला महिला का शव, बहन के घर जाने पर पति के साथ हुआ था क्लेश (Photo: representational image )
उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक महिला का शव नाले में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. मृतका के परिजनों ने उसके पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

मृतका की पहचान 30 साल की निर्मला के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, सोमवार को स्थानीय लोगों ने नाले में एक महिला का शव पड़ा देखा, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और शिनाख्त कराई. सूचना मिलते ही मृतका के मायके पक्ष के लोग भी घटनास्थल पर पहुंच गए और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए.

परिजनों का कहना है कि रविवार को निर्मला अपनी बहन के घर एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गई थी. इसी बात को लेकर उसका अपने पति से विवाद हो गया था. आरोप है कि इस विवाद के बाद पति ने निर्मला के साथ मारपीट की. परिजनों का दावा है कि मारपीट के बाद उसकी हत्या कर दी गई और शव को सबूत मिटाने के इरादे से नाले में फेंक दिया गया.

परिजनों का आरोप है कि पति और ससुराल वाले उसे लगातार परेशान करते थे. उन्होंने मामले में सख्त कार्रवाई और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है. थाना प्रभारी विदेश राठी ने बताया कि महिला का शव नाले से बरामद किया गया है और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मौत के कारणों का स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा. पुलिस परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की भी गंभीरता से जांच कर रही है.

 


 
 

