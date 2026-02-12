scorecardresearch
 
Jhansi Murder: तीन बच्चों की मां को फेसबुक पर मिला प्यार, 6 महीने में इश्क चढ़ा परवान, फिर बनाया खौफनाक प्लान

यूपी के झांसी में रिश्तों के कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. एक महिला ने अपने फेसबुक प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर अपने पति की गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

झांसी पुलिस की गिरफ्त में तीनों हत्यारोपी (Photo- Screengrab)
Uttar Pradesh News: झांसी रेलवे स्टेशन पर वेंडर का काम करने वाले जगभान कुशवाहा की हत्या का खुलासा हो गया है. पत्नी किरण ने ही अपने फेसबुक प्रेमी शिव कुमार लोधी और उसके दोस्त धर्मेंद्र लोधी के साथ मिलकर हत्या की थी. मृतक जगभान और किरन के तीन बच्चे हैं.

31 जनवरी की रात किरण ने जगभान को बहाने से बुलाया, जहां शिव कुमार ने जगभान के सिर में गोली मार दी. पुलिस को 1 फरवरी की सुबह जगभान का शव बरामद हुआ था. जांच के दौरान कॉल रिकॉर्ड्स और शक के आधार पर पुलिस ने जब किरण से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

छह महीने के इश्क में पति का कत्ल 

जगभान तालबेहट के ग्राम तेरई फाटक का निवासी था और बच्चों की पढ़ाई के लिए हर महीने 20 हजार रुपये घर भेजता था. इसी बीच करीब छह महीने पहले किरण की दोस्ती फेसबुक के जरिए शिव कुमार लोधी से हुई थी, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. 

किरण का आरोप है कि पति जगभान शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था. इसी उत्पीड़न से तंग आकर उसने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

पत्नी ने ही खरीदे थे तमंचा और कारतूस

पुलिस जांच में एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ कि हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा और कारतूस खुद किरण ने ही पैसे देकर मंगवाए थे. उसने शिव कुमार को हथियार खरीदने के लिए 9 हजार रुपये दिए थे. हत्या के बाद शिव कुमार मध्य प्रदेश भाग गया था, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया.

पुलिस ने बताई पूरी कहानी 

पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा, खोखा, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. किरण पति की गैर-मौजूदगी में प्रेमी से मिलने जाती थी और जब जगभान को इसकी भनक लगी, तो उसने विरोध किया. इसी विरोध के चलते किरण ने खूनी खेल रच डाला. फिलहाल, पुलिस ने तीनों मुख्य आरोपियों को जेल भेज दिया है.

