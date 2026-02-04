आगरा के 40 घरों के लोगों को किन मजबूरियों में लगाने पड़े ‘मकान बिकाऊ’ के पोस्टर?

उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के थाना कमला नगर क्षेत्र स्थित भगवान नगर ब्लॉक-ए में इन दिनों तनाव और भय का माहौल बना हुआ है. इलाके के करीब 40 घरों पर ‘मकान बिकाऊ’ के पोस्टर लगाए गए हैं. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि एक दबंग परिवार की कथित हिंसा और धमकियों से परेशान होकर लोग मोहल्ला छोड़ने का मन बना रहे हैं.

पोस्टर लगने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन निवासियों ने साफ कहा कि जब तक आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होती, पोस्टर नहीं हटाए जाएंगे.

घर में घुसकर मारपीट का आरोप

मोहल्लेवासियों के अनुसार, क्षेत्र में रहने वाले सनी और उसके पिता शाहनवाज पर आए दिन झगड़ा और मारपीट करने के आरोप हैं. 2 फरवरी को एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान सनी के घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है. पीड़ित पक्ष का कहना है कि इस दौरान सोने की चेन तोड़ने की भी कोशिश हुई, जिसमें एक व्यक्ति के गले पर गंभीर चोट आई और टांके लगाने पड़े.

महिलाओं से अभद्रता की शिकायत

पीड़िता प्रीति अग्रवाल ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर उनके साथ गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार किया गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी पक्ष दबाव बनाकर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है.

पुलिस पर क्या है आरोप?

क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि शिकायत लेकर थाने पहुंचने पर उनकी बात गंभीरता से नहीं सुनी गई और उल्टा उन्हें ही धमकाया गया. इससे मोहल्ले में नाराजगी और असुरक्षा की भावना बढ़ गई है. लोगों का कहना है कि इससे पहले भी कई बार शिकायत दी गई, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई.

पार्षद ने जताई नाराजगी

स्थानीय पार्षद हरीओम बाबा अग्रवाल ने भी आरोपी युवक पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायतों के बावजूद सख्त कदम नहीं उठाए गए.

घर बेचने की आ गई नौबत

भगवान नगर निवासी गोविंद प्रसाद गर्ग ने बताया कि मोहल्ले के लोग लगातार परेशान हैं. उनके अनुसार आए दिन झगड़ा, मारपीट और घरों में घुसकर बदसलूकी की घटनाएं होती रहती हैं. उन्होंने कहा कि इसी वजह से लोग मकान बेचकर इलाका छोड़ने का फैसला कर रहे हैं और विरोध स्वरूप पोस्टर लगाए गए हैं.

मोहल्लेवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे सामूहिक रूप से पलायन का कदम उठा सकते हैं.

