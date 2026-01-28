कौन हैं पिंकी माली जिन्होंने बारामती विमान हादसे में अजित पवार संग गंवाई जान? यूपी से है कनेक्शन

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की बुधवार सुबह विमान हादसे में मौत हो गई. यह घटना बारामती में घटी. विमान में अजित पवार के अलावा चार अन्य लोग सवार थे, जिसमें दो क्रू मेंबर और पवार के दो सहयोगी भी थे. इस हादसे में डिप्टी सीएम के साथ फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की भी मौत हुई है. पिंकी मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली थीं.

और पढ़ें

आपको बता दें कि फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली जौनपुर के केराकत तहसील के भैंसा गांव की रहने वाली थीं. अपना दल के राष्ट्रीय सचिव पप्पू माली ने बताया कि पिंकी के पिता शिवकुमार माली राष्ट्रवादी पार्टी के नेता थे. परिवार के सभी लोग मुंबई में रहते हैं. कभी कभार इनका आना जाना जौनपुर रहता था. पिंकी की शादी करीब 5 से 6 साल पहले हुई थी.

मृतका के पिता के मुताबिक, मंगलवार को उनकी पिंकी से बात हुई थी. तब उसने कहा था पापा मैं अजित दादा के साथ बारामती जा रही हूं. वहां से वह नांदेड चली जाएगी. पिता ने बताया पिंकी पिछले 5 सालों से प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट में अपनी ड्यूटी दे रही थीं. इससे पहले वह एयर इंडिया एयरलाइंस में थीं. उसके बाद प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट में आ गईं. लेकिन आज सुबह हुए दुखद हादसे में उसकी जान चली गई.

Advertisement

पिंकी माली की कहानी

बारामती विमान हादसे में जान गंवाने वाली फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की कहानी संघर्ष और इत्तेफाक से भरी है. जौनपुर के रहने वाले उनके पिता शिवकुमार माली कभी दिल्ली एयरपोर्ट पर कार्यरत थे, लेकिन पीएम वीपी सिंह के विमान से जुड़ी एक छोटी गलती के कारण उन्हें नौकरी गंवानी पड़ी थी. बाद में वे शिवसेना (शिंदे गुट) से जुड़ गए.

पिता के कहने पर ही पिंकी ने मॉडलिंग छोड़कर एविएशन चुना था. शिवकुमार बताते हैं कि यह अजित पवार के साथ पिंकी की चौथी उड़ान थी. मंगलवार रात पिंकी ने फोन कर बताया था कि वह बारामती और फिर नांदेड़ जाएगी. जैसे ही परिवार ने विमान हादसे की खबर सुनी, उनका दिल बैठ गया. पिंकी की मौत से जौनपुर और मुंबई में शोक की लहर है.

मुख्य पॉइंट-

पिंकी की पसंद: पिता की सलाह पर मॉडलिंग छोड़ एविएशन में करियर बनाया.

अंतिम बातचीत: मंगलवार रात बारामती जाने की सूचना दी थी.

पिता का नाता: पिता शिवकुमार माली राजनीति से जुड़े हैं और पहले एयरबेस पर काम करते थे.

वापसी: पार्थिव शरीर को मुंबई लाने का आश्वासन दिया गया है.

---- समाप्त ----