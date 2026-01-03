scorecardresearch
 
पटरी पर लेटा मासूम, ऊपर से धड़धड़ाती गुजरी ट्रेन: पतंग लूटने के चक्कर में रेलवे ट्रैक पर फंस गया था, देखें- VIDEO

चंदौली के सैयदराजा में पतंग लूटने के चक्कर में एक 12 साल का बच्चा मौत के बेहद करीब पहुंच गया. रेलवे ट्रैक पर अचानक मालगाड़ी आने के बाद बच्चे ने पटरियों के बीच लेटकर अपनी जान बचाई. पूरी ट्रेन ऊपर से गुजरने के बाद भी बच्चे को एक खरोंच तक नहीं आई.

रेलवे ट्रैक पर लेटा मासूम, ऊपर से गुजर गई मालगाड़ी (Photo- Screengrab)
यूपी के चंदौली में चौंकाने वाला मामला सामने आया जहां पतंग लूटने के चक्कर में 12 साल का एक लड़का रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया, तभी सामने से ट्रेन आ गई. इस पर लड़के ने होशियारी दिखाई और फौरन ट्रैक पर लेट गया. इस दौरान पूरी की पूरी ट्रेन उसके ऊपर से निकल गई. गनीमत रही कि कोई अनहोनी नहीं हुई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

आपको बता दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली स्थित सैयदराजा के वार्ड नंबर नौ में 31 दिसंबर को 12 वर्षीय शिव पतंग लूटने के लिए रेलवे ट्रैक पर चला गया. ठीक उसी समय गया की तरफ से कोयल नदी मालगाड़ी आ गई.

ट्रैक से भागने का समय न होने पर शिव समझदारी दिखाते हुए पटरियों के बीच चिपक कर लेट गया. पूरी मालगाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई और वह सुरक्षित बच निकला. आसपास के लोगों ने शोर मचाकर उसे हिले बिना लेटे रहने के लिए प्रोत्साहित किया. प्रत्यक्षदर्शियों ने इस हैरतअंगेज मंजर को अपनी आंखों से देखा.

पतंग की चाहत ले गई मौत के करीब

स्थानीय निवासी शाहिद ने बताया कि 31 तारीख की शाम मैदान में बच्चे पतंग उड़ा रहे थे. एक कटी पतंग रेलवे ट्रैक की ओर गई, जिसे लूटने के लिए शिव ट्रैक पर पहुंच गया. मालगाड़ी को एकदम नजदीक देख लोगों ने चिल्लाना शुरू किया. लड़का पटरियों पर ही लेट गया और ट्रेन उसके ऊपर से निकल गई. गनीमत रही कि ट्रेन गुजरने के बाद वह पूरी तरह सुरक्षित था. देखें मौके पर मौजूद लोगों की बाइट- 

छत से दिखा रोंगटे खड़े करने वाला मंजर

पास की रहने वाली अर्चना केसरी ने बताया कि वे लोग छत पर थे, जब उन्होंने देखा कि पतंग के पीछे भागते हुए बच्चे ट्रैक पर आ गए हैं. मालगाड़ी के नीचे लेटे बच्चे को देखकर सबकी सांसें थम गई थीं. पूरी ट्रेन गुजरने के बाद जब बच्चा बाल-बाल बचा, तो सबने राहत की सांस ली. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

